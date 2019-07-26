SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Yürek burkuyor! Çilenin, çaresizliğin fotoğrafı
Beşiktaş Eibar maçı ne zaman? Beşiktaş hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş

Beşiktaş Eibar maçı ne zaman? Beşiktaş hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Eibar hazırlık maçı ile sezona kısa bir süre kala takımlarının son halini görmek isteyen taraftarlar maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda merak ediyor. Abdullah Avcı yönetiminde sahaya çıkacak Beşiktaş'ta en çok merak edilen isimlerin başında ise yeni transfer Tyler Boyd geliyor.

26 Temmuz 2019 15:51

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Avusturya’nın Salzburg kentinde İspanyol takımı Eibar ile hazırlık maçı yapacak. Avcı’nın oyun sistemini ve futbolcuların performansını merak eden taraftar ise “Beşiktaş Eibar hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?” sorusunun yanıtını arıyor.

BEŞİKTAŞ EİBAR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Avusturya kampındaki hazırlık maçında yarın İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Eibar ile karşı karşıya gelecek.

Kössen’de oynanacak mücadele TSİ 18.00’de başlayacak. Beşiktaş – Eibar maçı Spor Smart’tan canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ’IN HAZIRLIK MAÇLARI PROGRAMI

Beşiktaş’ın Avusturya kampında oynayacağı hazırlık maçlarının TSİ programı şöyle:

27 Temmuz Cumartesi

18:00 Beşiktaş – CD Eibar (Kössen)

29 Temmuz Pazartesi

19:00 Beşiktaş – Apollon Larisas (Bischofshofen)

2 Ağustos Cuma

19:00 Beşiktaş – Udinese Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

4 Ağustos Pazar

18:00 Beşiktaş – Brescia Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

Son güncelleme 15:51 | 26 Temmuz 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR