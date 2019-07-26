Beşiktaş Eibar maçı ne zaman? Beşiktaş hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Avusturya’nın Salzburg kentinde İspanyol takımı Eibar ile hazırlık maçı yapacak. Avcı’nın oyun sistemini ve futbolcuların performansını merak eden taraftar ise “Beşiktaş Eibar hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?” sorusunun yanıtını arıyor.

BEŞİKTAŞ EİBAR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Avusturya kampındaki hazırlık maçında yarın İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Eibar ile karşı karşıya gelecek.

Kössen’de oynanacak mücadele TSİ 18.00’de başlayacak. Beşiktaş – Eibar maçı Spor Smart’tan canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ’IN HAZIRLIK MAÇLARI PROGRAMI

Beşiktaş’ın Avusturya kampında oynayacağı hazırlık maçlarının TSİ programı şöyle:

27 Temmuz Cumartesi

18:00 Beşiktaş – CD Eibar (Kössen)

29 Temmuz Pazartesi

19:00 Beşiktaş – Apollon Larisas (Bischofshofen)

2 Ağustos Cuma

19:00 Beşiktaş – Udinese Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

4 Ağustos Pazar

18:00 Beşiktaş – Brescia Calcio (Groedig Goldberg Stadium)