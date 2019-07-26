Atletico Madrid’den James Rodriguez transferi için flaş açıklama

Real Madrid’den bu transfer dönemi ayrılması beklenen ve uzun süredir Napoli’nin transfer etmeye çalıştığı James Rodriguez için Atletico Madrid’den resmi açıklama geldi.

Atletico Madrid CEO’su Miguel Angel Gil Marin, Kolombiyalı futbolcuyu kadrolarına katmaya çalıştıklarını söyledi.

“TRANSFER REAL MADRID’E BAĞLI”

İspanya basınına konuşan Gil Marin, “Simeone, James Rodriguez’i beğeniyor. James’in Real Madrid’de kalmak istemediğini biliyoruz. Onu buraya getirmek güzel olur ancak bu transfer Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in kararına bağlı”

Real Madrid, sözleşmesi 2021 yılına dek bulanan James Rodriguez için 42 milyon euro bonservis ücreti talip ediyor. 28 yaşındaki Kolombiyalı James Rodriguez, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Bayern Münih’te 28 maçta, 7 gol ve 6 asist ile oynamıştı.