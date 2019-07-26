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2010’da vurularak öldürülen NBA oyuncusu Lorenzen Wright’ın eşi 9 yıl sonra kocasının cinayetine yardım ve yataklık ettiğini itiraf etti!
NBA

2010’da vurularak öldürülen NBA oyuncusu Lorenzen Wright’ın eşi 9 yıl sonra kocasının cinayetine yardım ve yataklık ettiğini itiraf etti!

2010'da vurularak öldürülen NBA oyuncusu Lorenzen Wright'ın cinayeti hakkındaki davada flaş bir gelişme yaşandı. Wright'ın eşi Sherra Wright, "birinci dereceden cinayete yardım ve yataklık etme" suçlamasını kabul etti. Sherra Wright, 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

SKOR DIŞ HABER 26 Temmuz 2019 00:10

2010’da gizemli bir şekilde kaybolduktan sonra vurularak öldürüldüğü tespit edilen NBA oyuncusu Lorenzen Wright’ın cinayeti ile ilgili davada flaş bir gelişme yaşandı. 35 yaşında yaşamını yitiren Wright’ın eşi Sherra Wright, “birinci dereceden cinayete yardım ve yataklık etme” suçlamasını Shelby İli Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada kabul etti.

Yargıç Lee Coffee, Sherra Wright’ı 30 yıl hapis cezasına çarptırdı. Coffee, cezasının yüzde 30’unu çektikten sonra şartlı tahliye edilebilecek. Bu da Sherra Wright’ın en az yaklaşık 9 yıl hapis yatacağı anlamına geliyor.

Lorenzen Wright ve eşi Sherra Wright

Wright, suçunu itiraf etmeye karar vermeden evvel eylül ayında birinci derecede cinayet suçlamasıyla hakim karşısına çıkacaktı. Lorenzen Wright, cansız bedeni Temmuz 2010’da Memphis’te bir arazide bulunduğunda 10 gündür kayıptı. Vurularak öldürülen Wright’ın cesedinin bu araziye bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

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7 yıl boyunca faili meçhul olarak kalan olayda Sherra Wright ve müşterek davalı Billy Turner Aralık 2017’de birinci derecede cinayetten suçlu bulunmuştu. Turner’ın davası eylül ayında görülecek. Turner, daha önce Lorenzen Wright’ın öldürülmesiyle ilişkilendirilen silahın sahibi olduğunu kabul etmişti.

‘Cinayeti planladı…’

Savcıların hazırladığı iddianameye göre Sherra Wright, Lorenzen Wright’ın cinayetini planladı, ancak ilk planda başarısız olunca bir bahçıvan olan ve Wright çiftiyle o dönemde aynı kiliseye gittiği tespit edilen (basında daha sonra Sherra Wright ve Billy Turner’ın sevgili olduğu iddia edilmişti) Billy Turner’a cinayeti işletti.

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Sherra Wright, Lorenzen Wright’ın hayat sigortasından 2014’te 1 milyon Dolar almış ve bu parayı 6 çocuğu için kullanacağı yönünde bir anlaşma imzalamıştı.

1996 NBA Draft’inde ilk turda 7. sırada Los Angeles Clippers tarafından seçilen Lorenzen Wright, 1996-2009 arasında NBA’de 778 maça çıkmış ve Los Angeles Clippers, Atlanta Hawks, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings ve Cleveland Cavaliers formalarını giymişti.

Son güncelleme 00:21 | 26 Temmuz 2019
Billy Turner Lorenzen Wright NBA Sherra Wright
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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