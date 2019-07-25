CANLI | Yeni Malatyaspor 1-1 Olimpija Ljubljana (İlk yarı oynanıyor) | UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu

Yeni Malatyaspor Olimpija Ljubljana canlı! Yeni Malatyaspor Olimpija Ljubljana maçı ile UEFA Avrupa Ligi’nde 2. Eleme Turu heyecanı devam ediyor. Türkiye’de 2019-2020 sezonunun ilk resmi maçına Evkur Yeni Malatyaspor çıkıyor ve yeni sezon start alıyor. Malatya, 16 yıl aradan sonra ilk kez çıktığı Avrupa sahnesinde ilk maçta rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Eşleşmenin ikinci maçı 1 Ağustos’ta Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da oynanacak. Yeni Malatyaspor Olimpija Ljubljana maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da… Yeni Malatyaspor Olimpija Ljubljana maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer almakta.

GOL! Dk. 20: Temsilcimizde Mina’nın uzak mesafeden şutu Bifouma’ya da çarparak ağlara gitti: 1-1.

GOL! Dk. 13: Savunmanın arkasına oynanan toplarla etkili olmaya çalışan Sloven ekibi aynı taktikle Vukusic’in golüyle 1-0 öne geçti.

Dk. 3: Bifouma’nın pasında topla ceza sahası içinde buluşan Jahovic’in şutu az farkla auta gitti. Gole yaklaştık…

Dk. 1: Dev maç başladı!

YENİ MALATYASPOR OLIMPIJA LJUBLJANA MAÇI İLK 11’LER

STAT: 20.00

SAAT: Yeni Malatya Stadyumu

HAKEM: Joao Pinheiro

YAYIN: A Spor

YENİ MALATYASPOR OLIMPIJA LJUBLJANA MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Erkan Kaş, Donald, Murat, Nuri Aydın, Fofana, Bifouma, Jahovic

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

OLIMPIJA LJUBLJANA: Vidmar, Boakye, Bagnack, Samardzic, Jurcevic, Savic, Tomic, Brkic, Suljic, Çekiçi, Vukusic

TEKNİK DİREKTÖR: Safet Hadzic

Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Sergen Yalçın yeni takımının başında ilk resmi maçına çıkıyor. Malatyaspor, hazırlık kampı döneminde oynadığı iki hazırlık maçının ilkinde Celik Zenica’yı 1-0 mağlup etmiş, Rapid Bükreş’e ise 2-0 yenilmişti. Evkur Yeni Malatyaspor, transfer dönemini hareketli geçirirken takıma Gökhan Töre, Ghaylen Chaaleli, Moryke Fofana, Ufuk Ceylan, Murat Akşit, Teenage Hadebe, Adis Jahovic ve Özer Özdemir gibi isimler dahil oldu. Aynı zamanda geçen sezon kiralık olarak forma giyen takımın kilit isimlerinden Guilherme bu sezon da kadroda yer alıyor.