Yeni Malatyaspor Olimpija Ljubljana canlı izle! Yeni Malatya UEFA Avrupa Ligi yolunda…

Tarihinde ilk kez Avrupa kupası maçına çıkacak olan Yeni Malatyaspor Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana’yı ağırlayacak. Futbolseverler şimdi Yeni Malatyaspor Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Peki, Yeni Malatyaspor Olimpija Ljubljana maçı hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR LJUBLJANA CANLI İZLE

YENİ MALATYA OLİMPİJA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor rakibi Olimpija’yla 25 Temmuz Perşembe günü saat 20.00’de Malatya’da karşı karşıya gelecek. Yeni Malatyaspor’un Olimpija ile karşılaşacağı mücadele saat 20.00’de A Spor’dan naklen yayınlanacak.

MAÇ BİLETLERİNE YOĞUN İLGİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar da maçın biletlerine yoğun ilgi gösteriyor. Gişe önünde uzun kuyruklar oluşurken, maç gününe kadar bütün biletlerin satılmasının beklendiği ifade edildi.