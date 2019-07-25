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Yeni Malatyaspor Olimpija Ljubljana canlı izle! Yeni Malatya UEFA Avrupa Ligi yolunda…
Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor Olimpija Ljubljana canlı izle! Yeni Malatya UEFA Avrupa Ligi yolunda…

Yeni Malatyaspor UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında Olimpija Ljubljana takımını konuk ediyor. A Spor'da şifresiz canlı yayın ekranlara gelecek Yeni Malatyaspor Ljubljana canlı izle bağlantısı haberimizin içerisinde yer alıyor. Peki, Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

25 Temmuz 2019 20:03

Tarihinde ilk kez Avrupa kupası maçına çıkacak olan Yeni Malatyaspor Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana’yı ağırlayacak. Futbolseverler şimdi Yeni Malatyaspor Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Peki, Yeni Malatyaspor Olimpija Ljubljana maçı hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR LJUBLJANA CANLI İZLE

YENİ MALATYA OLİMPİJA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor rakibi Olimpija’yla 25 Temmuz Perşembe günü saat 20.00’de Malatya’da karşı karşıya gelecek. Yeni Malatyaspor’un Olimpija ile karşılaşacağı mücadele saat 20.00’de A Spor’dan naklen yayınlanacak.

MAÇ BİLETLERİNE YOĞUN İLGİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar da maçın biletlerine yoğun ilgi gösteriyor. Gişe önünde uzun kuyruklar oluşurken, maç gününe kadar bütün biletlerin satılmasının beklendiği ifade edildi.

Son güncelleme 20:03 | 25 Temmuz 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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