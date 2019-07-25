Transfer haberleri son dakika: Galatasaray’da ön libero için hedef Morgan Schneiderlin!

Galatasaray’da ön libero arayışları sürerken Morgan Schneiderlin’in transferi için çaba harcarken, Cenk Tosun'un da aracılık yaptığı vurgulandı. Fenerbahçe, son olarak Fransız ekibi Rennes forması giyen Fransız futbolcu Hatem Ben Arfa ile bu kez anlaşmaya yakın. Beşiktaş, Karol Mets isminde karar kıldı. Beşiktaş Yönetimi, Estonyalı savunmacı için İsveç ekibi AIK'le pazarlık masasına oturacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray’da ön libero arayışları sürerken Morgan Schneiderlin’in ismi daha güçlü telaffuz edilmeye başlandı. İngiliz gazeteleri Sarı-Kırmızılı kulübün listede yer alan Wanyama’nın takımıyla anlaşmaya yakın olması nedeniyle bu oyuncuyu 2. plana ittiğini yazdı.

Haberde G.Saray’ın ilk hedefinin Everton’da forma giyen Morgan Schneiderlin olduğu vurgulanırken, “29 yaşındaki oyuncu için Everton’a kiralama teklifi yapılacak” dendi.

Everton’da 3 sezondur forma giyen Fransız futbolcu için takım arkadaşı Cenk Tosun’un da devrede olduğu vurgulanarak bu transferin bitme ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı.

İngiliz kulübünde geçtiğimiz sezon 16 resmi karşılaşmada oynayan Fransız oyuncunun G.Saray’a Şampiyonlar Ligi’nde yer alması nedeniyle çok sıcak baktığı da iddialar arasında.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ

Fenerbahçe’de hücum hattı için düşünülen ilk isimlerden biri olan Hatem Ben Arfa haber bekliyor. Rennes ile sözleşme yenilemeyen Fransız yıldız ile 2+1 yıllık sözleşme için prensipte anlaşan sarılacivertliler, buna rağmen son adımı hâlâ atmadı.

Fenerbahçe’nin Ben Arfa’yı almak için öncelikle Zajc’ın satışını beklediği belirtildi. Sportif direktör Comolli de “Ben Arfa’yı beğeniyorum ama bizde Zajc var” diyerek bu konuya işaret etmişti.

Bu arada Ben Arfa ile ilgilenen Real Betis’in Nabil Fekir’i transfer etmesi de Fenerbahçe’nin elini rahatlattı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ

Vitor Hugo transferinin olumsuz sonuçlanmasının ardından Siyah-Beyazlılar'ın gündemine, Wallace, Timothee Kolodziejczak ve Karol Mets isimleri gelmişti. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ise tercihini İsveç ekibi AIK'te forma giyen Estonyalı savunmacı Mets'ten yana kullandığı öğrenildi. Fikret Orman ve kurmaylarının, önümüzdeki günlerde 26 yaşındaki futbolcu için pazarlıklara başlayacağı öğrenildi. Abdullah Avcı'nın, Estonyalı futbolcuyu istemesindeki en büyük sebeplerden birinin Mets'in yüksek pas yüzdesine sahip olmasından kaynaklandığı bildirildi.

Geçtiğimiz sezon yüzde 85 isabetli pas ortalaması tutturan 26 yaşındaki stoper, bu alanda liginde en üst sıralarda yer alıyor. Ancak Estonyalı'nın büyük bir dezanvatajı da bulunuyor. Mets, savunmadan çıktığı sırada zaman zaman basit top kayıpları yapabiliyor. Avcı ise bu sorunu çözebileceğine ve Mets'i daha da geliştirebileceğine inanıyor.