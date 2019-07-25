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Trabzonspor’da forvete Patrik Schick iddiası!
Transfer Haberleri

Trabzonspor’da forvete Patrik Schick iddiası!

Forvet transferi için çalışmalarını sıklaştıran Trabzonspor'un Roma'dan Patrik Schick için görüştüğü öne sürüldü.

25 Temmuz 2019 07:38

Trabzonspor’da başkan Ahmet Ağaoğlu’nun “Forvet transferini bu hafta gerçekleştireceğiz” açıklamasının ardından, bordo-mavili taraftarlar heyecanlı bekleyişe geçti. Trabzonspor’un görüştüğü ismin Patrik Schick olduğu iddia edildi…

Bordo-mavili yönetim, yeni golcü için temaslarını sürdürürken, TRT Spor’dan flaş bir iddia geldi. Habere göre, Trabzonspor Patrik Schick transferi için Roma ile görüşmelere başladı. Trabzonspor’un 23 yaşındaki Çekyalı golcünün transferini gizli yürüttüğü vurgulanırken, bu transfer için sona gelindiği öne sürüldü.

Karadeniz Ekibi’nin, Patrick Schick için Roma’ya satın alma opsiyonlu kiralık teklifinde bulunduğu belirtildi. Roma’nın bu teklifi kabul ettiği ve oyuncunun önümüzdeki günlerde imza için Türkiye’ye geleceği iddia edildi.

Roma’nın 2016-2017 yılında 5 milyon euruya kiraladığı, 2018 yılının Temmuz ayında Sampdoria’dan 9 milyon Euro’ya bonservisini aldığı Patrik Schick, geçen sezon 32 lig maçına (17 kez ilk 11) çıkarken, 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Son güncelleme 07:38 | 25 Temmuz 2019
Patrik Schick roma trabzonspor transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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