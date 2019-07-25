Trabzonspor’da forvete Patrik Schick iddiası!

Trabzonspor’da başkan Ahmet Ağaoğlu’nun “Forvet transferini bu hafta gerçekleştireceğiz” açıklamasının ardından, bordo-mavili taraftarlar heyecanlı bekleyişe geçti. Trabzonspor’un görüştüğü ismin Patrik Schick olduğu iddia edildi…

Bordo-mavili yönetim, yeni golcü için temaslarını sürdürürken, TRT Spor’dan flaş bir iddia geldi. Habere göre, Trabzonspor Patrik Schick transferi için Roma ile görüşmelere başladı. Trabzonspor’un 23 yaşındaki Çekyalı golcünün transferini gizli yürüttüğü vurgulanırken, bu transfer için sona gelindiği öne sürüldü.

Karadeniz Ekibi’nin, Patrick Schick için Roma’ya satın alma opsiyonlu kiralık teklifinde bulunduğu belirtildi. Roma’nın bu teklifi kabul ettiği ve oyuncunun önümüzdeki günlerde imza için Türkiye’ye geleceği iddia edildi.

Roma’nın 2016-2017 yılında 5 milyon euruya kiraladığı, 2018 yılının Temmuz ayında Sampdoria’dan 9 milyon Euro’ya bonservisini aldığı Patrik Schick, geçen sezon 32 lig maçına (17 kez ilk 11) çıkarken, 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.