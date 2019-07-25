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Tottenham Manchester United maçı hangi kanalda? Dev maç saat kaçta?
Dünyadan Futbol

Tottenham Manchester United maçı hangi kanalda? Dev maç saat kaçta?

Tottenham Manchester United sezon başlamadan önce Uluslararası Şampiyonlar Kupası maçı için karşı karşıya geliyor. İki köklü ekibin maçında yıldızlar sahada olacak. Peki, Tottenham Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

25 Temmuz 2019 10:52

Uluslararası Şampiyonlar Kupası kapsamında Tottenham Manchester United maça çıkıyor. Son yıllarda yükselen performansı ile dikkatleri üstüne çeken Tottenham ve eski günlerini mumla arayan Manchester United sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Maçların önemli bir kısmının genellikle ABD’de oynandığı turnuva, Avrupa’nın köklü ekiplerinin kıta dışındaki taraftarlarına ulaşmaları ve buradan gelir elde etmeleri açısından oldukça önemli bir kimliğe sahip.

TOTTENHAM MANCHESTER UNİTED HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Uluslararası Şampiyonlar Kupası Normal Sezonu kapsamında Tottenham, Manchester United ile karşılaşacak. 25 Temmuz Perşembe günü saat 14.30’da oynanacak olan mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

Son güncelleme 13:19 | 25 Temmuz 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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