Tottenham Manchester United maçı hangi kanalda? Dev maç saat kaçta?

Uluslararası Şampiyonlar Kupası kapsamında Tottenham Manchester United maça çıkıyor. Son yıllarda yükselen performansı ile dikkatleri üstüne çeken Tottenham ve eski günlerini mumla arayan Manchester United sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Maçların önemli bir kısmının genellikle ABD’de oynandığı turnuva, Avrupa’nın köklü ekiplerinin kıta dışındaki taraftarlarına ulaşmaları ve buradan gelir elde etmeleri açısından oldukça önemli bir kimliğe sahip.

TOTTENHAM MANCHESTER UNİTED HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Uluslararası Şampiyonlar Kupası Normal Sezonu kapsamında Tottenham, Manchester United ile karşılaşacak. 25 Temmuz Perşembe günü saat 14.30’da oynanacak olan mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.