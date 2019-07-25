Tottenham Manchester United canlı izle! Canlı yayın: Devlerin dansı…

Uzun yıllardır Premier Lig’de birbirlerine karşı yarış veren Tottenham ve Manchester United bu kez Uluslararası Şampiyonlar Kupası’nda kıyasıya mücadele verecek. Organizasyonda birer galibiyeti bulunan Tottenham ve Manchester United, galibiyet elde etmesi halinde turnuvada avantaj elde edecek.

TOTTENHAM MANCHESTER UNİTED CANLI İZLE

TOTTENHAM MANCHESTER UNİTED SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Uluslararası Şampiyonlar Kupası Normal Sezonu kapsamında Tottenham, Manchester United ile karşılaşacak. 25 Temmuz Perşembe günü saat 14.30’da oynanacak olan mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.