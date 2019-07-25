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Tottenham Manchester United canlı izle! Canlı yayın: Devlerin dansı…
Dünyadan Futbol

Tottenham Manchester United canlı izle! Canlı yayın: Devlerin dansı…

Uluslararası Şampiyonlar Kupası için Tottenham Manchester United için karşı karşıya geliyor. Hangi kanalda, saat kaçta merak edenler için TRT Spor canlı yayını ile ekranlara gelecek dev maçta gözler Kane ve Pogba'da olacak. İşte Tottenham Manchester United canlı izle bağlantısı...

25 Temmuz 2019 13:37

Uzun yıllardır Premier Lig’de birbirlerine karşı yarış veren Tottenham ve Manchester United bu kez Uluslararası Şampiyonlar Kupası’nda kıyasıya mücadele verecek. Organizasyonda birer galibiyeti bulunan Tottenham ve Manchester United, galibiyet elde etmesi halinde turnuvada avantaj elde edecek.

TOTTENHAM MANCHESTER UNİTED CANLI İZLE

TOTTENHAM MANCHESTER UNİTED SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Uluslararası Şampiyonlar Kupası Normal Sezonu kapsamında Tottenham, Manchester United ile karşılaşacak. 25 Temmuz Perşembe günü saat 14.30’da oynanacak olan mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

Son güncelleme 13:37 | 25 Temmuz 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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