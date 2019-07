Ringde ölümde yürek parçalayan detaylar… ‘Çekil’ diye yalvardı ama…

Rus boksör Maxim Dadashev, Porto Rikolu Subriel Matias’a nakavtla kaybettiği maçtan 4 gün sonra hayatını kaybetti. Süper hafif sıklet boks maçı öncesi iki boksör de kariyerlerindeki 13 maçtan da galip ayrılmıştı. 28 yaşındaki Maxim Dadashev arkasında bir eş, bir çocuk ve ‘Neyi farklı yapabilirdik’ diyen bir grup insan bıraktı.

Onlardan biri de Dadashev’in antrenörü Buddy McGirt’tü. 11’inci raundda beyaz havlu atarak oyuncusunu çeken McGirt, maç içinde çok daha önce Dadashev’e çekilmesi için telkinde bulunmuş ama başarılı olamamıştı.

Beyaz havluyu attıktan hemen sonra her şeyden habersiz mikrofonlara konuşan antrenör, “Bir yumruk bir adamın tüm hayatını değiştirebilir ve bunun olmasına izin veremezdim. Bana birkaç gün kızmalarını, hayatları boyunca kızgın olmalarına tercih ederim” diye konuşmuştu. Ancak soyunma odasında durumu daha da kötüleşen ve kusmaya başlayan genç sporcu o sırada aldığı darbeler nedeniyle beyin kanaması geçiriyordu. Hastaneye kaldırılan Dadashev 4 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti.

‘LÜTFEN, LÜTFEN ADAMIM’

Trajik olayla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Karşılaşma içinde çekilen görüntülerde Buddy McGirt’ün 11. raunddan önce maçtan çekilmesi için oyuncusuna adeta yalvardığı görülüyor.

-“Dövüşü durdurmak istiyorum”

-“Hayır”

-“Çok fazla darbe alıyorsun”

“Lütfen bunu yapmama izin ver, tamam mı?”

(Dadashev kafasını yana sallayarak reddeder)

-“Ben yapmazsam hakemler bitirecek. Beni anlıyor musun? Lütfen, lütfen adamım.”

This video of Buddy McGirt urging Maxim Dadashev to stop fighting was hard to watch Friday, it's even harder now. Heart-breaking. pic.twitter.com/BNjsdpJfle

— Ariel Helwani (@arielhelwani) July 23, 2019