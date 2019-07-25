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Orkun Kökçü: Beşiktaş’ta oynamak istiyorum
Beşiktaş

Orkun Kökçü: Beşiktaş’ta oynamak istiyorum

Feyenoord'un 19 yaşındaki futbolcusu Orkun Kökçü, bir gün Beşiktaş'ta oynamak istediğini açıkladı.

25 Temmuz 2019 07:21

Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord forması giyen ve milli takım tercihi Türkiye’den yana kullanan Orkun Kökçü, Beşiktaş’ta oynama hayali olduğunu açıkladı.

“ÖNEMLİ BİR OYUNCU OLMAK İSTİYORUM”

Hollanda basınına konuşan Orkun Kökçü, “Bir gün Beşiktaş’ta oynamak istiyorum. Ancak gelişimim ve geleceğim için şu an Feyenoord’da kalmam daha iyi. Gelecek sezon burada önemli bir oyuncu olmak istiyorum. Bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım” dedi.

“TÜRKLER GURURLU İNSANLARDIR”

Milli takım tercihini hakkında da açılama yapan 19 yaşındaki futbolcu, “Türkiye’yi seçmek uzun zamandır aklımdaydı. Türkiye’de ailemden çok fazla kişi var. Türkler gururlu insanlardır, ben de öyle” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon Feyenoord formasıyla ligde 11 maça çıkan Orkun, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Son güncelleme 07:25 | 25 Temmuz 2019
beşiktaş Orkun Kökçü
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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