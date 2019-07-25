Orhan Ak’a tepki gösteren Funda Kavak, Beşiktaş antrenmanında

Beşiktaş kafilesini dün Avusturya’da karşılayan Beşiktaş taraftarları arasında yer alan Funda Kavak isimli siyah-beyazlı taraftar, teknik direktör Abdullah Avcı’nın yardımcısı olan Orhan Ak’a tepkide bulundu. Ak, otobüse binerken “Orhan Ak’ı istemiyoruz” diyen taraftara, kafilenin güvenlik görevlileri “İstemiyorsan başka yere git” diyerek itekledi.

Orhan Ak`a Avusturya`da tepki! Beşiktaş kafilesini Avusturya`da yalnız bırakmayan siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarını coşkuyla karşılarken bir kadın taraftar ise antrenör Orhan Ak`a tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku

Bu görüntülerin sosyal medyada yayılmasından sonra Beşiktaşlı taraftarlar, güvenlik görevlilerine ve kulübe tepki gösterirken #OrhanAkıİstemiyoruz başlığını açtı! Yaşanan bu gerginliğin ardından Funda Kavak isimli taraftar, siyah-beyazlı kulüp tarafından bu sabah antrenmana davet edildi. Saha kenarından antrenmana izleyen taraftarın yanına Gökhan Gönül geldi ve kısa bir sohbet gerçekleştirdi.