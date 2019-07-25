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Beşiktaş

Orhan Ak’a tepki gösteren Funda Kavak, Beşiktaş antrenmanında

Orhan Ak'ı eleştirdiği için güvenlik görevlilerinden tepki gören taraftar, antrenmana davet edildi! Gökhan Gönül antrenmandaki misafirlerle sohbet etti.

25 Temmuz 2019 12:03

Beşiktaş kafilesini dün Avusturya’da karşılayan Beşiktaş taraftarları arasında yer alan Funda Kavak isimli siyah-beyazlı taraftar, teknik direktör Abdullah Avcı’nın yardımcısı olan Orhan Ak’a tepkide bulundu. Ak, otobüse binerken “Orhan Ak’ı istemiyoruz” diyen taraftara, kafilenin güvenlik görevlileri “İstemiyorsan başka yere git” diyerek itekledi.

24 Temmuz 2019 Orhan Ak`a Avusturya`da tepki! Beşiktaş kafilesini Avusturya`da yalnız bırakmayan siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarını coşkuyla karşılarken bir kadın taraftar ise antrenör Orhan Ak`a tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku

Bu görüntülerin sosyal medyada yayılmasından sonra Beşiktaşlı taraftarlar, güvenlik görevlilerine ve kulübe tepki gösterirken #OrhanAkıİstemiyoruz başlığını açtı! Yaşanan bu gerginliğin ardından Funda Kavak isimli taraftar, siyah-beyazlı kulüp tarafından bu sabah antrenmana davet edildi. Saha kenarından antrenmana izleyen taraftarın yanına Gökhan Gönül geldi ve kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Son güncelleme 12:16 | 25 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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