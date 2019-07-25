Savic transferi Yusuf’u da etkileyecek!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Lazio’nun yıldızı Sergej Milinkovic-Savic transferini bitirmeye yakın…

24 yaşındaki Sırp futbolcunun menajeri ve eski Fenerbahçeli futbolcu Mateja Kezman, İngiliz ekibiyle son detayları görüşmek üzere Manchester şehrine geldi.

İtalyan Gazzetta dello Sport gazetesinin haberine göre, transferin bonuslarla birlikte 90 milyon Euro bedelle tamamlanması bekleniyor. Kezman, Manchester United yöneticisi Ed Woodward ile görüştekten sonra gelecek haftaya kalmadan transferin açıklanacağı iddia edildi.

Öte yandan Savic’in transferi sonrasında Manchester United’ın Pogba’yı Real Madrid’e göndermesi bekleniyor.

Gazete ayrıca Milinkovic-Savic’in Lazio’dan ayrılmasından sonra Trabzonspor’dan Yusuf Yazıcı’yı transfer edeceğini yazdı.