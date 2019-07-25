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Savic transferi Yusuf’u da etkileyecek!
Transfer Haberleri

Savic transferi Yusuf’u da etkileyecek!

Sergej Milinkovic-Savic'in menajeri Kezman, Manchester United ile son detayları görüşmek için İngiltere'de! İtalya basını da bu transferin gerçekleşmesi sonrasında Lazio'nun Yusuf Yazıcı konusunda net adım atacağını iddia etti.

SKOR DIŞ HABER 25 Temmuz 2019 11:16

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Lazio’nun yıldızı Sergej Milinkovic-Savic transferini bitirmeye yakın…

24 yaşındaki Sırp futbolcunun menajeri ve eski Fenerbahçeli futbolcu Mateja Kezman, İngiliz ekibiyle son detayları görüşmek üzere Manchester şehrine geldi.

İtalyan Gazzetta dello Sport gazetesinin haberine göre, transferin bonuslarla birlikte 90 milyon Euro bedelle tamamlanması bekleniyor. Kezman, Manchester United yöneticisi Ed Woodward ile görüştekten sonra gelecek haftaya kalmadan transferin açıklanacağı iddia edildi.

Öte yandan Savic’in transferi sonrasında Manchester United’ın Pogba’yı Real Madrid’e göndermesi bekleniyor.

Gazete ayrıca Milinkovic-Savic’in Lazio’dan ayrılmasından sonra Trabzonspor’dan Yusuf Yazıcı’yı transfer edeceğini yazdı.

Son güncelleme 11:18 | 25 Temmuz 2019
ingiltere premier lig İtalya Serie A lazio manchester united Mateja Kezman Sergej Milinkovic-Savic Yusuf Yazıcı
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2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
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34 19 65
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34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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