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Josef de Souza İstanbul’da! ‘Transfer teklifleri alıyorum’
Transfer Haberleri

Josef de Souza İstanbul’da! ‘Transfer teklifleri alıyorum’

Ah Ahli forması giyen eski Fenerbahçeli Josef de Souza, takımıyla birlikte aktarma yaptığı İstanbul'da açıklamalarda bulundu.

25 Temmuz 2019 11:28

Suudi Arabistan takımlarından Al Ahli forması giyen Josef de Souza, takımıyla birlikte geldiği İstanbul’da TRT Spor’a kısa bir açıklama yaptı. Viyana kampı sonrası İstanbul aktarmalı olarak Cidde’ye geçecek olan Al Ahli takımının 3 gün boyunca burada kalacağını söyledi.

“AİLEM BURADA”

Türkiye’yi çok sevdiğini ve evi gibi gördüğünü söyleyen Souza, “Türkyie benim ikinci evim. Burayı çok seviyorum, ailem de burada. Arabistan’la ilgili bir vize işlemimiz var o yüzden buradayım.” dedi.

“TAKIM İSMİ VERMEK İSTEMİYORUM”

Yaz transfer döneminde adı sık sık Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Josef de Souza, “Evet, transfer teklifleri var ama Asya Şampiyonlar Ligi’nde çok önemli bir maç oynayacağımız için sadece kendi takımıma odaklıyım. Herhangi bir takım ismi vermek istemiyorum.” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 11:29 | 25 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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