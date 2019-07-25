Josef de Souza İstanbul’da! ‘Transfer teklifleri alıyorum’

Suudi Arabistan takımlarından Al Ahli forması giyen Josef de Souza, takımıyla birlikte geldiği İstanbul’da TRT Spor’a kısa bir açıklama yaptı. Viyana kampı sonrası İstanbul aktarmalı olarak Cidde’ye geçecek olan Al Ahli takımının 3 gün boyunca burada kalacağını söyledi.

“AİLEM BURADA”

Türkiye’yi çok sevdiğini ve evi gibi gördüğünü söyleyen Souza, “Türkyie benim ikinci evim. Burayı çok seviyorum, ailem de burada. Arabistan’la ilgili bir vize işlemimiz var o yüzden buradayım.” dedi.

“TAKIM İSMİ VERMEK İSTEMİYORUM”

Yaz transfer döneminde adı sık sık Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Josef de Souza, “Evet, transfer teklifleri var ama Asya Şampiyonlar Ligi’nde çok önemli bir maç oynayacağımız için sadece kendi takımıma odaklıyım. Herhangi bir takım ismi vermek istemiyorum.” ifadelerini kullandı.