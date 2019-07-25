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Gergin maçta kazanan Manchester United
İngiltere Premier Lig

Gergin maçta kazanan Manchester United

Manchester United ile Tottenham arasında oynanan hazırlık maçı kazanan Kırmızı Şeytanlar oldu. United'ın 2-1 kazandığı mücadelede zaman zaman sinirler gerildi.

25 Temmuz 2019 16:46

Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası’nda Manchester United, Tottenham’ı 2-1 mağlup etti.

Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvada, İngiliz takımları Tottenham ile Manchester United, Çin’in Şanghay kentindeki Hongkou Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Manchester United, 21. dakikada Anthony Martial’in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Tottenham, 65. dakikada Lucas Moura’nın ağları sarsmasıyla skoru 1-1’e getirdi. Çabuk toparlanan Manchester United, 80. dakikada Angel Gomes’in fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Zaman zaman sert müdahalelerin olduğu ve sinirlerin gerildiği karşılaşmada kırmızı kart çıkmadı.

Son güncelleme 16:46 | 25 Temmuz 2019
manchester united Tottenham Uluslararası Şampiyonlar Kupası
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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