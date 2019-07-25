Galatasaray’ın genç savunmacısı Valentine Ozornwafor: ‘Her gün yeni bir şey öğreniyorum’

Galatasaray’ın Avusturya kampında Augsburg’la oynadığı ve 4-1 mağlubiyetle sonuçlanan hazırlık maçı sonrası açıklamalarda bulunan Valentine Ozornwafor, “Her gün yeni bir şey öğreniyorum” dedi. 20 yaşındaki Nijeryalı savunma oyuncusu, “Biliyorsunuz çok genç oyuncuyum. Her gün yeni bir şey öğreniyorum. Mutlaka bu maçta oynayıp görev almak bana tecrübe kazandırdı. Benim için en önemli şey her geçen gün bir şeyler öğrenip üstüne katmak” ifadelerini kullandı.

Galatasaray`a hazırlık maçında şok! Augsburg karşısında tatsız randevu... Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya`da sürdüren Galatasaray, hazırlık karşılaşmasında Augsburg`a 4-1`lik skorla mağlup oldu. Galatasaray, maça ağırlıklı olarak ilk 11`e alternatif olması beklenen isimlerle sahaya çıkarken 17 yaşındaki Erencan ilk kez 11`de yer aldı, yeni transfer Okan Kocuk ise sonradan oyuna dahil oldu ve ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi. İlgili Haberi Oku

Ozornwafor, Ryan Babel’in de kendisine destek olduğunu belirtirken “Sonuçta profesyonel oyuncusunuz. Geldiğiniz takıma bir an önce adapte olmanız gerekiyor. Ligin başlamasına çok süre kalmadı. Hocamızın isteklerine ve takım arkadaşlarıma bir an önce alışmam gerekiyor. Babel, bana bazı öğütlerde bulunuyor ve evet antrenman sonrası bazı videolar izletiyor. Herkesten bir şeyler öğreniyorum. Öğrenmeye açık bir insanım, bu şekilde kendimi geliştireceğim” diye konuştu.