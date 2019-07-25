Galatasaray’ın genç savunmacısı Valentine Ozornwafor: ‘Her gün yeni bir şey öğreniyorum’

Galatasaray’ın Avusturya kampında Augsburg’la oynadığı ve 4-1 mağlubiyetle sonuçlanan hazırlık maçı sonrası açıklamalarda bulunan Valentine Ozornwafor, “Her gün yeni bir şey öğreniyorum” dedi. 20 yaşındaki Nijeryalı savunma oyuncusu, “Biliyorsunuz çok genç oyuncuyum. Her gün yeni bir şey öğreniyorum. Mutlaka bu maçta oynayıp görev almak bana tecrübe kazandırdı. Benim için en önemli şey her geçen gün bir şeyler öğrenip üstüne katmak” ifadelerini kullandı.
Ozornwafor, Ryan Babel’in de kendisine destek olduğunu belirtirken “Sonuçta profesyonel oyuncusunuz. Geldiğiniz takıma bir an önce adapte olmanız gerekiyor. Ligin başlamasına çok süre kalmadı. Hocamızın isteklerine ve takım arkadaşlarıma bir an önce alışmam gerekiyor. Babel, bana bazı öğütlerde bulunuyor ve evet antrenman sonrası bazı videolar izletiyor. Herkesten bir şeyler öğreniyorum. Öğrenmeye açık bir insanım, bu şekilde kendimi geliştireceğim” diye konuştu.