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Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray Augsburg maçı ne zaman?
Galatasaray

Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray Augsburg maçı ne zaman?

Hazırlık maçlarına devam eden Galatasaray Avusturya'da Bundesliga ekibi Augsburg ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray yeni sezona da iddialı bir başlangıç yapmak için hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Peki, Galatasaray Augsburg maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

25 Temmuz 2019 12:57

Galatasaray hazırlık maçı kapsamın Almanya'nın köklü takımlarından Augsburg karşısına çıkıyor. Türk taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen karşılaşmanın yayın bilgileri merak konusu oldu. İşte Galatasaray Augsburg hazırlık maçı yayın bilgileri…

GALATASARAY AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Bu akşam Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı’nda oynanacak mücadele TSİ 20.00’de başlayacak. Galatasaray ile Augsburg, tarihlerinde ilk kez bir maçta karşı karşıya gelecek. Mücadele D-Smart’tan canlı yayınlanacak. Ayrıca mücadeleyi Augsburg Kulübü’nün youtube hesabından izleyebilirsiniz.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçını yine Almanya temsilcisi Leipzig ile yapmış ve sahadan 3-2 mağlup ayrılmıştı.

GALATASARAY AVUSTURYA KAMP KADROSU

Adem Büyük, Ahmet Çalık, Ali Yavuz Kol, Atalay Babacan, Batuhan Şen, Berk Balaban, Emre Taşdemir, Erencan Yardımcı, Gökay Güney, İsmail Çipe, James Ozornwafor, Jimmy Durmaz, Marcos Teixeira, Mariano Ferreira, Metehan Mertöz, Mirza Cihan, Mustafa Kapı, Selçuk İnan, Şener Özbayraklı, Yunus Akgün, Yuto Nagatomo.

Son güncelleme 12:57 | 25 Temmuz 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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