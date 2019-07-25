Galatasaray Augsburg maçı canlı izle! GS hazırlık maçı canlı yayın

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar bugün Alman ekiplerinden Augsburg ile karşılaşacak. Peki Augsburg Galatasaray maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte GS Augsburg maçı canlı izleme linki…

GALATASARAY AUGSBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu akşam Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı’nda oynanacak mücadele TSİ 20.00’de başlayacak. Galatasaray ile Augsburg, tarihlerinde ilk kez bir maçta karşı karşıya gelecek. Mücadele D-Smart’tan canlı yayınlanacak. Ayrıca mücadeleyi Augsburg Kulübü’nün youtube hesabından izleyebilirsiniz.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçını yine Almanya temsilcisi Leipzig ile yapmış ve sahadan 3-2 mağlup ayrılmıştı.

GALATASARAY AUGSBURG MAÇI CANLI İZLE

BABEL: GALATASARAY UEFA KUPASINI ALDIĞINDA ARSENAL’İ TUTUYORDUM

Galatasaray için mücadele etmenin çok gurur verici olduğunu belirten Ryan Babel, “Küçükken çok fazla Türk futbolunu takip edemiyor olabilirsiniz ama şöyle komik bir hatıram var. Galatasaray, Arsenal’ı yenip UEFA Kupası’nı aldığında ben Arsenal’ı tutuyordum. O yüzden Galatasaray’ı unutmak kolay değil. Ayrıca Avrupa’da yaptıkları ve elde ettiği başarılarla Galatasaray’ı zaten unutmak mümkün değil. Ve aradan geçen yıllardan sonra şimdi sarı-kırmızılı formayla mücadele edeceğim. O yüzden mutlu ve gururluyum” dedi.