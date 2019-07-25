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Galatasaray Augsburg maçı canlı izle! GS hazırlık maçı canlı yayın
Galatasaray

Galatasaray Augsburg maçı canlı izle! GS hazırlık maçı canlı yayın

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nın son şampiyonu Galatasaray, Alman ekibi Augsburg ile mücadele edecek. Galatasaray Augsburg maçının saati ve kanalı belli oldu. İşte mücadeleye dair bilgiler canlı izleme linki..

25 Temmuz 2019 20:01

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar bugün Alman ekiplerinden Augsburg ile karşılaşacak. Peki Augsburg Galatasaray maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte GS Augsburg maçı canlı izleme linki…

GALATASARAY AUGSBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu akşam Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı’nda oynanacak mücadele TSİ 20.00’de başlayacak. Galatasaray ile Augsburg, tarihlerinde ilk kez bir maçta karşı karşıya gelecek. Mücadele D-Smart’tan canlı yayınlanacak. Ayrıca mücadeleyi Augsburg Kulübü’nün youtube hesabından izleyebilirsiniz.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçını yine Almanya temsilcisi Leipzig ile yapmış ve sahadan 3-2 mağlup ayrılmıştı.

GALATASARAY AUGSBURG MAÇI CANLI İZLE

BABEL: GALATASARAY UEFA KUPASINI ALDIĞINDA ARSENAL’İ TUTUYORDUM

Galatasaray için mücadele etmenin çok gurur verici olduğunu belirten Ryan Babel, “Küçükken çok fazla Türk futbolunu takip edemiyor olabilirsiniz ama şöyle komik bir hatıram var. Galatasaray, Arsenal’ı yenip UEFA Kupası’nı aldığında ben Arsenal’ı tutuyordum. O yüzden Galatasaray’ı unutmak kolay değil. Ayrıca Avrupa’da yaptıkları ve elde ettiği başarılarla Galatasaray’ı zaten unutmak mümkün değil. Ve aradan geçen yıllardan sonra şimdi sarı-kırmızılı formayla mücadele edeceğim. O yüzden mutlu ve gururluyum” dedi.

Son güncelleme 20:01 | 25 Temmuz 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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