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Fransa Bisiklet Turu’nda Julian Alaphilippe Sarı Mayo’yu bırakmıyor!
Diğer Sporlar

Fransa Bisiklet Turu’nda Julian Alaphilippe Sarı Mayo’yu bırakmıyor!

Fransa Bisiklet Turu'nun 18. etabını, Movistar takımından Nairo Quintana ilk sırada tamamladı. Deceuninck-QuickStep takımından Julian Alaphilippe, genel klasman liderliğini bir buçuk dakikalık farkla sürdürdü.

25 Temmuz 2019 19:47

106. Fransa Bisiklet Turu’nun 18. etabını, Movistar takımının Kolombiyalı sporcusu Nairo Quintana kazandı. Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun 18. etabı, Embrun ile Valloire arasındaki 208 kilometrelik parkurda yapıldı. Nairo Quintana, ikisi 1. kategori olmak üzere dört tırmanış bölümünün etabı, 5 saat 34 dakika 15 saniyelik derecesiyle ilk sırada bitirdi.

Deceuninck-QuickStep takımının Fransız bisikletçisi Julian Alaphilippe, genel klasmandaki liderliğini sürdürdü ancak en yakın takipçisi ile arasındaki fark 1 dakika 30 saniyeye indi. Tura, yarın Saint-Jean-de-Maurienne ile Tignes arasında koşulacak 126,5 kilometrelik 19. etapla devam edilecek. Fransa Bisiklet Turu, 28 Temmuz Pazar günü başkent Paris’teki 21. etapla son bulacak.

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Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şöyle:

1. Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep): 75 saat 18 dakika 49 saniye

2. Egan Bernal (Ineos): 1 dakika 30 saniye

3. Geraint Thomas (Ineos): 1 dakika 35 saniye

Son güncelleme 19:47 | 25 Temmuz 2019
fransa bisiklet turu Julian Alaphilippe Le Tour de France
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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