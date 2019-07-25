Fenerbahçe’de Tolgay Arslan sakatlandı!

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Fenerbahçe, Hertha Berlin ile oynadığı hazırlık maçında sakatlık şoku yaşadı.

Sözcü Skor muhabiri İrfan Yirmibeş’in haberine göre; sarı lacivertlilerin orta saha oyuncusu Tolgay Arslan maçın henüz ilk dakikalarında girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlık geçirdi.

Saha kenarına gelen tecrübeli futbolcu oyuna devam edemeyince yerini Mehmet Ekici’ye bıraktı.

Bir süre saha kenarında tedavisi yapılan Aslan daha sonra sedyeyle saha dışına alındı.

Öte yandan İdari Menajer Volkan Ballı ve Sportif Direktör Damien Comolli de futbolcunun durumu hakkında anında bilgi aldı.