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Fenerbahçe’de Tolgay Arslan sakatlandı!
Fenerbahçe

Fenerbahçe’de Tolgay Arslan sakatlandı!

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, Hertha Berlin ile oynanan hazırlık maçının ilk dakikalarında sakatlanarak oyundan çıktı. Sedyeyle sahayı terk eden Aslan'ın durumunun ciddi olabileceği öğrenildi

SKOR ÖZEL | İrfan Yirmibeş 25 Temmuz 2019 19:54

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Fenerbahçe, Hertha Berlin ile oynadığı hazırlık maçında sakatlık şoku yaşadı.

Sözcü Skor muhabiri İrfan Yirmibeş’in haberine göre; sarı lacivertlilerin orta saha oyuncusu Tolgay Arslan maçın henüz ilk dakikalarında girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlık geçirdi.

Saha kenarına gelen tecrübeli futbolcu oyuna devam edemeyince yerini Mehmet Ekici’ye bıraktı.

Bir süre saha kenarında tedavisi yapılan Aslan daha sonra sedyeyle saha dışına alındı.

Öte yandan İdari Menajer Volkan Ballı ve Sportif Direktör Damien Comolli de futbolcunun durumu hakkında anında bilgi aldı.

Son güncelleme 20:27 | 25 Temmuz 2019
Fenerbahçe Tolgay Arslan
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