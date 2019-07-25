Fenerbahçe Herta Berlin hangi kanalda? Fenerbahçe hazırlık maçı saat kaçta?

Fenerbahçe hazırlık maçı kapsamında Herta Berlin karşısına çıkıyor. Yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe Herta Berlin karşısında da iyi bir performans sergilemek istiyor. Taraftarlar “Hertha Berlin Fenerbahçe maçı ne zaman?” cevap arıyor.

FENERBAHÇE HERTA BERLİN MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Hertha Berlin Fenerbahçe maçı 25 Temmuz Perşembe günü saat 19:30'da başlayacak. Mücadele, Spor Smart kanalında canlı yayınlanacak.

SON MAÇTA BERABERLİK

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Boluspor ve Bursaspor ile hazırlık karşılaşmaları oynayan sarı lacivertli takım, hazırlık maçında bu sefer Alman takımı Wolfsburg ile karşı karşıya geldi.

Franz Fekete Stadyumu'nda oynanan mücadele ekiplerin karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

Sarı lacivertliler, golcü Vedat Muriqi ile 25. dakikada 1-0 öne geçerken, 63'de Weghorst'un golüne engel olamadı.

Öte yandan, Fenerbahçe'nin Avusturya kampında Wolfsburg'la oynadığı hazırlık maçına sarı lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.