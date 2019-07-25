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Fenerbahçe Herta Berlin canlı izle! FB hazırlık maçında Herta Berlin karşısında
Fenerbahçe

Fenerbahçe Herta Berlin canlı izle! FB hazırlık maçında Herta Berlin karşısında

Sezon öncesi hazırlık maçında Fenerbahçe Herta Berlin karşı karşıya geliyor. Vedat Muriqi'nin son karşılaşmalarda attığı goller taraftarları mutlu etmişti. Fenerbahçe Herta Berlin canlı yayın bağlantısı haberimizin içerisinde yer alıyor.

25 Temmuz 2019 20:02

Fenerbahçe Avusturya kampında hazırlıklarını sürdürürken bu akşam Almanya’nın köklü ekibi Herta Berlin karşısında mücadele edecek. Son maçta Wolfsburg karşısında sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe’de özellikle yeni transfer Vedat Muriqi’nin attığı goller taraftarları memnun etti. İşte mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbol severler için Fenerbahçe Herta Berlin canlı yayın bağlantısı…

FENERBAHÇE HERTA BERLİN CANLI İZLE

FENERBAHÇE HERTA BERLİN MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Hertha Berlin Fenerbahçe maçı 25 Temmuz Perşembe günü saat 19:30’da başlayacak. Mücadele, Spor Smart kanalında canlı yayınlanacak.

Son güncelleme 20:02 | 25 Temmuz 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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