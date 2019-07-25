Fenerbahçe Herta Berlin canlı izle! FB hazırlık maçında Herta Berlin karşısında

Fenerbahçe Avusturya kampında hazırlıklarını sürdürürken bu akşam Almanya’nın köklü ekibi Herta Berlin karşısında mücadele edecek. Son maçta Wolfsburg karşısında sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe’de özellikle yeni transfer Vedat Muriqi’nin attığı goller taraftarları memnun etti. İşte mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbol severler için Fenerbahçe Herta Berlin canlı yayın bağlantısı…

FENERBAHÇE HERTA BERLİN CANLI İZLE

FENERBAHÇE HERTA BERLİN MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Hertha Berlin Fenerbahçe maçı 25 Temmuz Perşembe günü saat 19:30’da başlayacak. Mücadele, Spor Smart kanalında canlı yayınlanacak.