‘Deniz’in Fenerbahçe ile Galatasaray arasında…’

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin transfer gündeminde olan futbolcuları Deniz Türüç’ün 2020’de bitecek sözleşmesini uzatmak istediklerini söyledi.

Erol Bedir, sarı-kırmızılı ekibin Avusturya’nın Tirol bölgesine bağlı Seefeld kasabasında yaptığı kampta AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Deniz Türüç ile sözleşme uzatma görüşmelerinden olumlu tepkiler aldığını anlatan Bedir, “Kayserispor olarak Deniz Türüç ile ilgileniyorum. Deniz ile konuşup sözleşmesini uzatma konusunda görüşmeler yaptım. Kendisinden olumlu tepkiler aldım. Bana, ‘Başkanım ben Kayserispor’da Deniz Türüç oldum. Bana çok şey verdi. Ben de görevimi yaptım ama Kayserispor’u bir kenara bırakmıyorum. Üst düzey takımlardan Kayserispor’u ve beni mutlu edecek bir teklif olmazsa seve seve Kayseri’de kalırım.’ dedi. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında kime yakın olduğu konusunda çok fikrim yok” diye konuştu.

Yaz transfer döneminde Deniz Türüç ve Bernard Mensah ikilisinden sadece birinin ayrılmasına izin vereceklerini aktaran Bedir, “İkisinin birden gitme durumu olmaz. Mevkileri aynı değil ama ikisi de bölgelerinin en güçlü adamları. İki tarafı birden sakatlayamayız. Ekonomik açıdan bizi rahatlatır ama onların yerine adam bulma şansımız kolay olmayabilir. Deniz’in kalma durumu olursa Mensah için teklifleri biraz daha öne çekebiliriz. Eğer Deniz gidecek olursa Mensah için hiçbir teklifi ciddiye almıyoruz” ifadelerini kullandı.

“2 VEYA 3 TRANSFER YAPACAĞIZ”

Erol Bedir, Deniz Türüç’ün durumuna göre 2 veya 3 transfer yapacaklarını söyledi.

Santrfor ve orta saha oyuncusu alacaklarını dile getiren sarı-kırmızılı kulübün başkanı, şöyle devam etti:

“Forvette sayısal eksiğimiz var. Takımımızda santrfor özellikle 3 oyuncu var. Biri Artem Kravets, biri Ömer Uzun, diğeri ise Umut Bulut. Umut’u hoca başka mevkilerde kullanıyor. Çok faydalı ve ihtiyaç olduğu için farklı mevkide oynuyor. Ya Umut’un mevkisine yeni bir adam ya da santrfor almamız lazım. Takıma yeni bir santrfor katılacak. Bu kampa yetiştirmek istiyoruz. Orta sahaya da bir takviye yapmak istiyoruz. Deniz Türüç’ün gidip gitmemesine göre de kanada bir oyuncu alabiliriz.”

Yeni sezon hazırlıklarında sakatlanan Artem Kravets’in 1 hafta içinde çalışmalara başlayacağını aktaran Bedir, “Kravets, 2 Ağustos’ta Kayseri’de çalışmalara başlayacak. İlk haftaya yetişmese bile ikinci hafta oynayacaktır. Kalecimiz Eray İşcan’ın kaval kemiği kırıldı. İnşallah seneye aramızda olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

TBB YAPILANDIRMASINDA KRİTİK HAFTA

Erol Bedir, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB) kulüplerin borçlarını yapılandırması çalışmasının 1 hafta içinde netleşeceğini belirtti.

“Türk futbolunda bu yıl bir ihtilal söz konusu.” diyen Bedir, şunları kaydetti:

“Takım bütçelerinin, transferlerin, lisans yönetmeliğin, eski borçların toparlanmaya çalışıldığı bir dönem yaşıyoruz. Her gün yeni bir şey gündeme geliyor. Yapılandırma projesi bana göre hem İstanbul’da şampiyonluk yaşamış takımlar hem de Anadolu kulüpleri için çok önemli. Trabzonspor ve Beşiktaş yapılandırdı, Fenerbahçe’ninki bitmek üzere. Diğer Anadolu kulüpleri olarak da müracatlarımızı yaptık. Bu hafta içinde hepsi netleşir.”

TFF’nin yeni lisans talimatının transfer çalışmalarını etkilediğini aktaran Erol Bedir, “Eskiden menajerler ve transfer komitesindekilerle birbirimize oyuncu atardık. Kareler yapıldı. O karelerde 22-23 kişilik kadro var. Eskiden bu karelere isimler yazılırdı. Şimdi oralara fiyatlar yazılıyor. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmak zorundayız. Önce paramızı belirliyoruz, ondan sonra oyuncu almaya başlıyoruz. Mesela sağ kanada 3 milyonluk bütçe ayırdıysak ve futbolcuyu 3,5 milyona aldıysak ya stoperden ya da sol kanatın bütçesinden onu düşmek zorundayız ki bütçemizi denk getirelim.” ifadelerini kullandı.

Bedir, kendisinin 2 yıldır mali disiplini sağlamaya yönelik çalışmalar yaptığını vurgulayarak, “Ben zaten kendi hesabımı 2 senedir yapıyorum. Eski borçlar olmasaydı geçen sene 10 milyon lira, bir önceki sene de 15 milyon lira artı vermiştim. Ancak eski borçların faizleri veya kurdaki dalgalanma var. Bu yapılandırmayla kulüpler rahat nefes alır ama buna dikkat etmek lazım.” diye konuştu.

Kulüp tüzüğünde yaptığı değişiklikle ilgili bilgi veren Kayserispor Kulübü Başkanı, şöyle konuştu:

“Lisans talimatına uymayan kulüplere puan silme, transfer yasağı, küme düşürme gibi cezalar var. Ancak yöneticilere hiçbir ceza yok. Bunu yapan yöneticiler cezalandırılmıyor. Kayserispor olarak kendi yaptığım genel kurulda lisans talimatına aykırı hareket edip bütçeyi aşan yöneticilerin o borçtan sorumlu olduğunu tüzüğe ekledim. Eğer herhangi bir borç yaparsak yönetim kurulu kendi cebinden ödemek zorunda.”

TFF ile yayıncı kuruluş arasındaki görüşmelere değinen Erol Bedir, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yatırılması gereken peşinatın üzerinden 1,5 ay geçti. Hepimiz dört gözle onu bekliyoruz. O gelmeden Anadolu kulüplerinin bunun altından kalkması mümkün değil. Yapılandırma da ona bağlı. Vereceğimiz temlik ve garantilerin ana gövdesini naklen yayın gelirleri oluşturuyor. Aslında bu konu TFF ile beIN Sports arasında ama sonuç bizi ilgilendiriyor. Bizimle yapılan toplantıda Sayın Federasyon Başkanımıza, ‘Ortada bir şartname var. Buna göre ihale yapılmış. Çok kazansaydı birazını geri iade etmeyecekse zarar ettiğini iddia ederek tüm kulüpleri sıkıntıya sokmasının alemi yok. Biz de bütçemizi ona göre yaptık. Zaten borç içindeyiz. Bir de oradan darbe gelmesin. Bunu kabul edemeyiz.’ dedik. Federasyon da sorumluluk anlayışı içinde yayıncı kuruluşla görüşmeler yapıyor. Ülkeler arası görüşmeler var. Katar devletinin kefil olduğu teminat mektupları var. Çok fazla konuşulması meseleye yardımcı olmayacaktır. TFF, bizim adımıza hareket ediyor. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.”