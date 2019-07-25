Emre Belözoğlu hazırlık maçında çılgına döndü! Bitiş düdüğüyle birlikte…

Fenerbahçe’nin Hertha Berlin ile yaptığı hazırlık karşılaşmasının son anlarına Emre Belözoğlu’nun rakipleriyle tartışması damga vurdu.

Sarı lacivertliler mücadeleyi 2-1 kaybederken oyuna ikinci yarıda dahil olan kaptan Emre Belözoğlu sert fauller sonrasında sinirlerine hakim olamadı.

Bir pozisyon sonrasında Hertha Berlin forması giyen Javairo Dilrosun ile tartışan Belözoğlu, Jordan Torunarigha’nın da üzerine yürümesiyle çılgına döndü.

İşte o anların videosu;

GERGİNLİK SOYUNMA ODASI KORİDORLARINA TAŞTI

İki takım oyuncularının araya girmesiyle tansiyon fazla yükselmeden tartışma sona erdi. Ancak bu pozisyondan iki dakika sonra Torunarigha orta saha Emre Belözoğlu’na çok sert bir faul yaptı ve sarı kartla cezalandırıldı.

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu soyunma odasına doğru koşarken iki takım oyuncularının sürtüşmesi koridorda devam etti.

Bir ara Hertha Berlin antrenörü bağırarak ortamı daha da gerince tansiyon tekrar yükseldi.

Ancak Fenerbahçe teknik heyeti futbolcuları soyunma odasına sokarak kavganın büyümesini engelledi.

Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, Hertha Berlin maçı sonrası taraftarların yanına gitti. “Bizi yalnız bırakmayın. Bu sene mücadele edeceğiz. Her şeyimizi ortaya koyacağız, hiç merak etmeyin”#SözcüSkorAvusturyada pic.twitter.com/DoHlrSg4Jz — SKOR (@SozcuSkor) July 25, 2019

Fotoğraflar: Fatih Erdoğdu