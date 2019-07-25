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Eljif Elmas ilk maçına çıktı! İşte Angelotti’nin yorumu…
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Eljif Elmas ilk maçına çıktı! İşte Angelotti’nin yorumu…

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden SSC Napoli teknik direktörü Carlo Anelotti, Cremonese ile oynanan hazırlık maçı sonrası Eljif Elmas hakkında açıklamalarda bulundu.

25 Temmuz 2019 10:11

Kulüp sitesine konuşan Ancelotti, “Takım bugünlerde güç depoluyor. Ama buna ek olarak taktiksel çalışmalarda yapıyoruz.” dedi.

“Güç ve kalite katacak”

Eljif Elmas hakkında da konuşan Ancelotti, “Sahanın ortasında bize kalite ve güç katabilecek bir oyuncu. İtalya’ya gelme konusundaki coşkusundan da çok mutluyum. Sistemimize çok iyi uyum sağlayan modern bir orta saha oyuncusu. Buraya gelmesinden dolayı mutluyum.” ifadelerini kullandı.

Eljif Elmas ilk kez…

Cremonese ile oynanan hazırlık maçında Eljif Elmas 12 numaralı formasıyla ilk kez sahaya çıktı. Makedon oyuncu 68. dakikada oyuna girdi. Öte yandan karşılaşma 3-3 berabere bitti.

Son güncelleme 10:11 | 25 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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