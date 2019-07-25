Eljif Elmas ilk maçına çıktı! İşte Angelotti’nin yorumu…

Kulüp sitesine konuşan Ancelotti, “Takım bugünlerde güç depoluyor. Ama buna ek olarak taktiksel çalışmalarda yapıyoruz.” dedi.

“Güç ve kalite katacak”

Eljif Elmas hakkında da konuşan Ancelotti, “Sahanın ortasında bize kalite ve güç katabilecek bir oyuncu. İtalya’ya gelme konusundaki coşkusundan da çok mutluyum. Sistemimize çok iyi uyum sağlayan modern bir orta saha oyuncusu. Buraya gelmesinden dolayı mutluyum.” ifadelerini kullandı.

Eljif Elmas ilk kez…

Cremonese ile oynanan hazırlık maçında Eljif Elmas 12 numaralı formasıyla ilk kez sahaya çıktı. Makedon oyuncu 68. dakikada oyuna girdi. Öte yandan karşılaşma 3-3 berabere bitti.