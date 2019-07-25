Eda Erdem Dündar: ‘Türk kadınını temsil etmek benim için en büyük gurur’

Türkiye ile birlikte Macaristan, Polonya ve Slovakya’nın da ev sahipliği yapacağı CEV A Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nın Türkiye ayağı 23 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek.

Türkiye, en son 2003 yılında Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapmıştı.

Şampiyonada A grubunda yer alacak milliler Sırbistan, Bulgaristan, Fransa, Finlandiya ve Yunanistan ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar’ın şampiyona öncesi verdiği röportaj şöyle;

-Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda milli formayı giymek ne ifade ediyor?

“Yıllardır ülkeme hizmet ediyorum. Avrupa arenasında ülkemi ve Türk kadınını temsil etmek benim için büyük bir gurur.”

-Ev sahipliği yapacak olmanın avantajları nelerdir?

“Her turnuvada ev sahibi olmak avantajlıdır. Alıştığınız salonda, kendi evinizde oynuyor, daha büyük bir ilgi ve alakayla karşılaşıyorsunuz. Avrupa Şampiyonası’nı evimiz Ankara’da oynayacağız. Şanslıyız ki Ankara’da voleybolu çok iyi bilen; ne zaman, ne şekilde rakibe baskı yaratacağının farkında bir seyirci kitlemiz var. Bizleri çok iyi destekliyorlar. Taraftar desteği en büyük avantajımız olacaktır”

-Rakiplerimizi kısaca değerlendirebilir misiniz?

“Yunanistan’la başlayacağız, uzun zamandır karşılaşmadığımız bir ekip. Grubumuzdaki en zorlu rakip ise Sırbistan. Son Avrupa şampiyonu olarak geliyor olacaklar. Zorlu ama çok keyifli bir serüven yaşayacağımızı düşünüyorum. Tüm rakiplerimiz değerli ve önemli ama kendi oyunumuza odaklanmamız gerekiyor. Sırbistan’la çetin bir maç oynayacağımızı söyleyebilirim.”

-Ülkemize gelecek takım ve seyircilere ne söylemek istersin?

“Türk insanı çok misafirperverdir. Türkiye Ligi, Avrupa’nın en iyi liglerinden ve birçok yabancı arkadaşımız var. Herkes buraya hayran kalıyor. Bir kez daha insanımızla, şehrimiz ve yemeklerimizle onları çok iyi ağırlayacağız. Memnun ayrılacaklarından eminim.”

-Milli Takım seyircisine bir mesajın var mı?

“Milli takımda hepimiz ülkemizi temsil ediyoruz. Ülkemizdeki insanlar da voleybolu çok seviyorlar. Çalışmalarımızı hedefimize uygun şekilde devam ettiriyoruz. Ankara’da bizleri desteklemeye gelsinler. Dolu tribünlere oynadığınızda bir sayı ya da rallinin sonunda sevinirken o binlerce insanın enerjisini de alıyorsunuz. Bu önemli bir itici güç. 23 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında herkesi Ankara Spor Salonu’na bekliyoruz.