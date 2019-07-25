Douglas kimdir? Douglas Pereira dos Santos kaç yaşında?

Beşiktaş, Sivasspor'un geçen sezon Barcelona'dan kiraladığı Brezilyalı sağ bek Douglas'ı kadrosuna kattı. Ligde gösterdiği performans ile dikkatleri üstüne çekmeyi başaran Douglas artık Beşikta forması il Süper Lig’de yer alacak. İşte Douglas Pereira dos Santos hakkında merak edilenler…

DOUGLAS KİMDİR?

Douglas Pereira dos Santos, Ağustos 1990 yılında dünyaya gelen savunma oyuncusudur. 1.71 boyundaki Douglas geçtiğimiz sezon Barcelona’dan kiralık olarak Sivasspor’a transfer olmuştu. Bonservisi elinde olan Douglas geçtiğimiz sezon Sivasspor ile çıktığı 32 maçta 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi.