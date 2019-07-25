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Douglas kimdir? Douglas Pereira dos Santos kaç yaşında?
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Douglas kimdir? Douglas Pereira dos Santos kaç yaşında?

Douglas, 1990 yılında Brezilya'da doğdu. Beşiktaş geçtiğimiz sezon Sivasspor forması giyen Douglas'ı kadrosuna kattı. Peki Douglas Pereira dos Santos kimdir?

25 Temmuz 2019 13:47

Beşiktaş, Sivasspor'un geçen sezon Barcelona'dan kiraladığı Brezilyalı sağ bek Douglas'ı kadrosuna kattı. Ligde gösterdiği performans ile dikkatleri üstüne çekmeyi başaran Douglas artık Beşikta forması il Süper Lig’de yer alacak. İşte Douglas Pereira dos Santos hakkında merak edilenler…

DOUGLAS KİMDİR?

Douglas Pereira dos Santos, Ağustos 1990 yılında dünyaya gelen savunma oyuncusudur. 1.71 boyundaki Douglas geçtiğimiz sezon Barcelona’dan kiralık olarak Sivasspor’a transfer olmuştu. Bonservisi elinde olan Douglas geçtiğimiz sezon Sivasspor ile çıktığı 32 maçta 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

Son güncelleme 13:47 | 25 Temmuz 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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