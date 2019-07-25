Bursaspor Stadı’nda akıl almaz soygun! Aylarca kabloları çalmışlar…

Timsah Arena’da (Büyükşehir Belediye Stadyumu) akıl almaz bir hırsızlık olayı yaşandı.

TFF Yükselme maçı olan Sakaryaspor A.Ş- Karagümrük A.Ş maçının oynandığı hafta fark edilen ve daha sonrasında 3 kez daha aynı yöntemlerle tekrar eden hırsızlıkla alakalı ortaya çıkan detaylar herkesi şoke edecek cinsten…

Kent Gazetesi’nde yer alan habere göre; Bursaspor Stadı’nda yaşanan olay tahmini olarak 6 ay öncesine dayanıyor… Yeşil beyazlıların stadına dadanan hırsızlar kuzey kale arkası tarafında kapı kilitlerini keski ile kesip çatıda bulunan Timsah deseni üzerine kadar ulaşıyor. Burada bulunan ana şalterlere ulaşarak ilk başta ışıklandırmaya zarar vermeden kabloları kesip soyarak çalmaya başlıyor. Daha sonra kademe, kademe bütün stadyumun elektirik tesisatı da aynı yöntemle kabloları kesilerek kullanılamaz hale getiriliyor.

ÇATI BÖLÜMÜNDE YATAKLAR KULLANILDI

Günler sonra artık iş iyice çığırından çıkıyor ve stadyumda gece maçı oynanamaz hale geliyor. Soygun yapılırken de gün aşırı giriş, çıkış yapılıyor. Ancak 2 aydır stadyumda güvenlik zafiyeti olduğundan dolayı durumu kimse fark etmiyor. İş o kadar büyüyor ki; çatı bölümünde şantiyeden kalma yataklar bile kullanılıyor. 2 kişi oldukları tahmin edilen hırsızlar stada sürekli girip çıkmak yerine zamanın bütün bölümünü soyguna ayırıyor.

KABLOLARI İÇERİDE SOYMUŞLAR

Hatta işi kendilerince bir mecra haline getirip kestikleri kabloları stadyum içerisinde soyarak plastik bölümlerini de içeride bırakıyorlar. Fakat temiz ve titiz çalışıp iz bırakmamak için eldiven kullanıyorlar. Statta tahminen ilk etapta 100.000 TL civarında bir soygun gerçekleşiyor.

STAT IŞIKLANDIRMALARININ KABLOLARI DA ÇALINIYOR

100.000 TL yetmiyor ve daha sonra aradan 1 ay geçtikten sonra tekrar geliyorlar. Bu arada o dönem stadyum müdürü olan Sedat Şen olayı fark ediyor ve kapıları kilitleyip savcılığa suç duyurusunda bulunuyor. Ancak arsız hırsızlar tekrar kapıları kırarak içeriye giriyor. Bu kez stat ışıklandırmalarının kabloları, yani büyük işe kalkışılıyor.

1 AY ÇALIŞMIŞLAR

Bu girişin akabinde ortalama 1 ay daha çalışmaya devam ediyorlar. Yani son hırsızlığın üzerinden 1 ay geçiyor ve tekrar içeriye giriliyor. Bu noktadan sonra içeride giriş, çıkış veya kalarak toplamda 20 gün daha çalışma devam ediyor ve büyük kablolar kesilerek, temizlenip satışa hazır hale getiriliyor. Stada ortalama 400-600 bin TL arasında maddi zarar veren hırsızlar soruşturmanın ikinci şikayetten sonra tekrar başlamasıyla olay yeri inceleme ekiplerine yakalanıyor.

SUÇ ÜSTÜ YAKALADILAR

Olay yeri inceleme polisleri stadyuma gelerek Müdür Sedat Şen ile birlikte incelemelerde bulunmak üzere çatıdaki timsah deseninin olduğu bölüme giriyor. Çıktıklarında kapı kilitli olmasına rağmen bir kişiyi suç üstü yakalayarak göz altına alıyor. Suç üstü yakalanan şahıs tutuklu yargılanmak üzere mahkemeye gönderiliyor. Sorgusunda ise toplamda 2 kişi olduklarını itiraf ediyor.

OLAY MAHKEMEDE

Daha sonrasında stadyum müdürü Sedat Şen ve iki personel işten ayrılıyor. Sedat Şen ayrılma gerekçesini istifa olarak gösteriyor. Şen yaptığı açıklamada; “Daha önceden Başkan Mesut Mestan ile yaşadığım sıkıntılar vardı. Kendisine bana bir özür borcu olduğunu söyledim. Ancak kendisi işten çıkardı. İzindeydim ve döndüğümde bu durum bana iletildi” ifadelerini kullandı. Hırsızlık dosyası savcılık ve mahkeme boyutunda olduğundan dolayı şimdilik sessizlik hakim.

SİGORTA KARŞILAYACAK

Konuyla alakalı konuşan Sedat Şen “Sigortası olduğu için mahkeme tarafından bu zararın karşılanmasını talep ettik. Sigorta şirketi eksper yolladı ve kusur bizde olmadığı anlaşıldı. Ancak zarar büyük olduğu için devletin eksperi de inceledi ve tekrardan kusursuz olduğumuz anlaşıldı. Hasar sigorta şirketi tarafından karşılanacak” dedi.