Boksta bir ölüm daha! Bu kez Arjantinli Hugo Alfredo Santillan…

Arjantinli boksör Hugo Alfredo Santillan, Uruguaylı Eduardo Javier Abreu ile berabere kaldığı maçtan 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Boks dünyası, 28 yaşında hayata gözlerini yuman Rus Maxim Dadashev’den iki gün sonra 23 yaşındaki Arjantinli Hugo Alfredo Santillan’ın ölüm haberini aldı.

Santillan, 5 gün önce ülkesinin San Nicolas kentinde yapılan süper hafif sıklet müsabakasında Uruguaylı Eduardo Javier Abreu ile karşılaştı.

Berabere biten maçta aldığı darbeler nedeniyle hastaneye götürülen Santillan, ameliyata alındı ancak verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

RIP Hugo Santillan.

He passed away from injuries suffered during Saturday's fight which ended in a draw.

We join Hugo's family and friends in grief, support and wish prompt resignation.

