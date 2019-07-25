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Boksta bir ölüm daha! Bu kez Arjantinli Hugo Alfredo Santillan…
Diğer Sporlar

Boksta bir ölüm daha! Bu kez Arjantinli Hugo Alfredo Santillan…

İki gün önce ölen Rus Dadashev'den sonra Arjantinli boksör Santillan da maç sırasında aldığı darbeler yüzünden yaşamını yitirdi

25 Temmuz 2019 21:18

Arjantinli boksör Hugo Alfredo Santillan, Uruguaylı Eduardo Javier Abreu ile berabere kaldığı maçtan 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Boks dünyası, 28 yaşında hayata gözlerini yuman Rus Maxim Dadashev’den iki gün sonra 23 yaşındaki Arjantinli Hugo Alfredo Santillan’ın ölüm haberini aldı.

Santillan, 5 gün önce ülkesinin San Nicolas kentinde yapılan süper hafif sıklet müsabakasında Uruguaylı Eduardo Javier Abreu ile karşılaştı.

Berabere biten maçta aldığı darbeler nedeniyle hastaneye götürülen Santillan, ameliyata alındı ancak verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

25 Temmuz 2019 Ringde ölümde yürek parçalayan detaylar... `Çekil` diye yalvardı ama... Ringde aldığı darbelerden sonra hayatını kaybeden Rus boksör Maxim Dadashev`in maç içi görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde antrenörün oyuncuya adeta yalvardığı görülüyor... İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:18 | 25 Temmuz 2019
Hugo Alfredo Santillan
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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