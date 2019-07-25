Beşiktaş, Avusturya’da ilk antrenmanı yaptı! Burak Yılmaz’dan iyi haber…

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdürüyor. Kamp için bugün Saalfelden Kabası’na giden Beşiktaş, akşam ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı.

Burak döndü!

Beşiktaş için sevindirici olan gelişme ise Burak Yılmaz konusunda yaşandı. Sezon çalışmalarının başladığı 8 Temmuz’da stres kırığını önleme amaçlı ameliyat olan Burak, bireysel olarak sürdüğü tedavi programını tamamladı ve takım çalışmalarına katıldı.

Beşiktaş`ın Avusturya kampına dahil ettiği Ajdin Hasic`in Dinamo Zagreb`den karmaşık ayrılık süreci! Beşiktaş`ın Avusturya kampına deneme amaçlı davet ettiği 17 yaşındaki Ajdin Hasic, Dinamo Zagreb`den sancılı ve davalara konu olan bir süreçle ayrıldı. Hırvat basını ayrılık sonrası Dinamo`ya 10-15 milyon Euro kazandırabilecek bir oyuncunun bedavaya bırakıldığını yazmıştı. İşte yaşananların perde arkası. İlgili Haberi Oku

İdman, taktik programının yer aldığı uygulamalar ve yarım sahada yapılan oyun çalışmaları ile sona erdi. İdmana izinli olan Gary Medel katılmadı. Öte yandan yönetim kurulu üyeleri Umut Güner ile Ahmet Kavalcı da antrenmanı takip etti. Beşiktaş, Avusturya kamp çalışmalarına yarın TSİ 11.30 ve 19.30'da yapacağı antrenmanlarla devam edecek.