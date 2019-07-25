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Beşiktaş, Avusturya’da ilk antrenmanı yaptı! Burak Yılmaz’dan iyi haber…
Beşiktaş

Beşiktaş, Avusturya’da ilk antrenmanı yaptı! Burak Yılmaz’dan iyi haber…

Beşiktaş, Avusturya kampına Saalfelden Kasabası’nda bu akşam yaptığı antrenman ile başladı. Kartal'ın golcüsü Burak Yılmaz da takımla çalışmalara başladı.

25 Temmuz 2019 00:26

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdürüyor. Kamp için bugün Saalfelden Kabası’na giden Beşiktaş, akşam ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı.

Burak döndü!

Beşiktaş için sevindirici olan gelişme ise Burak Yılmaz konusunda yaşandı. Sezon çalışmalarının başladığı 8 Temmuz’da stres kırığını önleme amaçlı ameliyat olan Burak, bireysel olarak sürdüğü tedavi programını tamamladı ve takım çalışmalarına katıldı.

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İdman, taktik programının yer aldığı uygulamalar ve yarım sahada yapılan oyun çalışmaları ile sona erdi. İdmana izinli olan Gary Medel katılmadı. Öte yandan yönetim kurulu üyeleri Umut Güner ile Ahmet Kavalcı da antrenmanı takip etti. Beşiktaş, Avusturya kamp çalışmalarına yarın TSİ 11.30 ve 19.30'da yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

Son güncelleme 00:26 | 25 Temmuz 2019
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1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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