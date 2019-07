Babel: ‘Galatasaray UEFA Kupası’nı aldığında Arsenal’ı tutuyordum’

Kısa Fulham macerası sonrası Galatasaray'a imza atan ve hemen uyum sağlayan Ryan Babel, yeni takımındaki ilk röportajını SÖZCÜ'ye verdi. Hollandalı, sorularımızı yanıtlarken samimi açıklamalarda bulundu.

Galatasaray forması giymek senin için ne ifade ediyor?

GURUR! Galatasaray için mücadele etmek çok gurur verici. Küçükken çok fazla Türk futbolunu takip edemiyor olabilirsiniz ama şöyle komik bir hatıram var.

Galatasaray, Arsenal'ı yenip UEFA Kupası'nı aldığında ben Arsenal'ı tutuyordum. O yüzden Galatasaray'ı unutmak kolay değil. Ayrıca Avrupa'da yaptıkları ve elde ettiği başarılarla Galatasaray'ı zaten unutmak mümkün değil. Ve aradan geçen yıllardan sonra şimdi sarı-kırmızılı formayla mücadele edeceğim. O yüzden mutlu ve gururluyum.

Taraftar nasıl bir Babel izleyecek?

“Galatasaray taraftarı Ryan Babel'i iyi tanıyor. Biliyorsunuz kaç senedir Türkiye'deyim. Türk futbolunu iyi tanıyorum, iyi biliyorum. O yüzden her zaman tanıdıkları Babel'i görecekler ve izleyecekler. Forması için mücadele eden bir Babel görecekler.”

Galatasaray’daki hedeflerin neler?

“İki senedir şampiyon olan bir takımdan bahsediyoruz… Mutlaka bu sene daha da zorlu geçecektir. Bu zamana kadar çok önemli ve değerli transferler yapıldı. Diğer oyuncuların da aramıza katılmasıyla beraber daha iyi bir takım olacağız.

Önümüzde Şampiyonlar Ligi var. Buradaki beklentilerim, tüm kulvarlarda büyük başarılar elde etmek.” Kariyerini nasıl değerlendirirsin?

“Gençliğinizden itibaren her zaman kafanızda belli projeler var. Ama her zaman istediğiniz gibi gitmiyor. Başarıya giderken bazen farklı yollar takip etmeniz gerekebiliyor. Mesela Arap Emirlikleri'ne gittiğimde bir sene futbol oynamadım. Sonra Deportivo'ya gittim. Kariyerimde önemli noktalardan bir tanesiydi. 28 yaşında bir Babel… Onlar da emin değillerdi. Deportivo ile kısa bir kontratın ardından Beşiktaş'ın teklif etmesiyle kariyerim yeniden şekillendi. Kariyer planlamanız bazen istediğiniz gibi gitmiyor.”

‘TERİM’DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENECEĞİM’

“FATİH Terim her oyuncu için çok büyük bir isim. Kendimi şu an gururlu, mutlu ve şanslı hissediyorum. Çünkü Fatih Hoca gibi biriyle çalışacağım. Belki ileri bir yaştayım ama hâlâ ondan öğreneceğim çok şey var ve öğrenmeye devam ediyorum.Türk futbolu için çok önemli bir isim zaten; daha önce milli takım ve Galatasaray için yaptıkları ortada. Kazandığı başarılar belli. Her futbolcu böyle kariyerli bir hocayla çalışmak ister.”