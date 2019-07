Arsenal, Dani Ceballos transferini resmen açıkladı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, İspanyol orta saha oyuncusu Dani Ceballos’u Real Madrid’den bir sezonluğuna kiraladı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun 2019-20 sezonunda kiralanması konusunda İspanya temsilcisi Real Madrid ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Real Madrid’e 2017 yılında Real Betis’ten transfer olan Dani Ceballos, Arsenal’de bu sezon 8 numaralı formayı giyecek.

İspanya Milli Takımı’nda 6 maçta görev alan Ceballos, Real Madrid formasıyla 56 karşılaşmada 5 kez ağları sarstı.

Dani Ceballos joins us on a season-long loan from Real Madrid

#HolaDani

— Arsenal FC (@Arsenal) July 25, 2019