24 yaşındaki genç futbolcu Hasan Sandıkçı ölü bulundu

Trabzon 1. Amatör Ligi takımlarından Akçaabat Sebatspor forması giyen 24 yaşındaki genç futbolcu Hakan Sandıkçı, yatağında ölü bulundu.

Sandıkçı’dan uzun süre haber alamayan arkadaşları ve yakınları, genç futbolcunun Akçaabat ilçesindeki Doğanköy mevkinde bulunan evine gitti. Eve giren genç futbolcunun yakınları, Hakan Sandıkçı’yı yatağında hareketsiz şekilde buldu.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Sandıkçı’nın hayatını kaybettiği belirtildi. 24 yaşındaki futbolcunun kalp krizi geçirme ihtimali üzerinde duruluyor. Futbolcunun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.