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24 yaşındaki genç futbolcu Hasan Sandıkçı ölü bulundu
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24 yaşındaki genç futbolcu Hasan Sandıkçı ölü bulundu

Geçtiğimiz sezon Akçaabat Sebatspor'da forma giyen 24 yaşındaki genç futbolcu Hakan Sandıkçı yatağında ölü bulundu.

25 Temmuz 2019 13:03

Trabzon 1. Amatör Ligi takımlarından Akçaabat Sebatspor forması giyen 24 yaşındaki genç futbolcu Hakan Sandıkçı, yatağında ölü bulundu.

Sandıkçı’dan uzun süre haber alamayan arkadaşları ve yakınları, genç futbolcunun Akçaabat ilçesindeki Doğanköy mevkinde bulunan evine gitti. Eve giren genç futbolcunun yakınları, Hakan Sandıkçı’yı yatağında hareketsiz şekilde buldu.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Sandıkçı’nın hayatını kaybettiği belirtildi. 24 yaşındaki futbolcunun kalp krizi geçirme ihtimali üzerinde duruluyor. Futbolcunun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son güncelleme 13:03 | 25 Temmuz 2019
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2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
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34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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