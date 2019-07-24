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UEFA’dan Türk hakem ve gözlemcilerine görev
Uefa

UEFA’dan Türk hakem ve gözlemcilerine görev

UEFA, FIFA kokartlı Türk hakemler Ali Palabıyık, Halis Özkahya, Mete Kalkavan ve Hüseyin Göçek ile gözlemciler Orhan Erdemir ve Erol Ersoy’a Avrupa Ligi maçlarında görev verdi.

24 Temmuz 2019 18:45

UEFA, FIFA kokartlı Türk hakemleri ve gözlemcilerine maçlara görev verdi. FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Estonya'nın FC Flora Tallinn ile Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımları arasında yarın Lilleküla Stadyumu'nda TSİ 20.00'de oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu müsabakasını yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cem Satman yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak.

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, İsviçre'nin FC Luzern ile Faroe Adaları'nın KI Klaksvk takımları arasında yarın Swissporarena Stadyumu'nda TSİ 21.15'te oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu müsabakasını yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.

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FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan, Belarus'un FC Shakhtyor Soligorsk ile Danimarka'nın Esbjerg fB takımları arasında yarın Stroitel Stadyumu'nda TSİ 20.00'de oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu müsabakasını yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek, İsveç'in FC Norrköping ile Letonya'nın Liepja takımları arasında yarın Norrköpings Idrottsparken Stadyumu'nda TSİ 21.00'de oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu müsabakasını yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Erdem Bayık yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.

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UEFA gözlemcisi Orhan Erdemir, Lüksemburg'un AS Jeunesse Esch ile Portekiz'in Vitria SC takımları arasında yarın Stade Josy Barthel Stadyumu'nda TSİ 21.30'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

UEFA gözlemcisi Erol Ersoy, Arnavutluk'un FK Partizani ile Moldova'nın FC Sheriff Tiraspol takımları arasında yarın TSİ 18.30'da Selman Stermasi Stadyumu'nda oynanacak maçta gözlemci olacak.

Son güncelleme 18:45 | 24 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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