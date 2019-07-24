Süper Lig’de duraklama devri! İşte 4 büyüklerin transfer bilançosu…

Ekonomik olarak sıkıntılı bir dönem geçiren Türk futbolunda UEFA’nın FFP kıskacı bu yıl en çok transfer piyasasını etkiledi. Yeni sezon kadrolarını oluşturmaya çalışırken israf dönemine son vermeye çalışan 4 büyükler bu konuda adeta ince eleyip sık dokuyor. Transfer bilançosunda eksiye gerilemeden oyuncu satışı ve alışı konusunda ince hesaplar yapan kulüplerimiz geçtiğimiz dönemlere göre daha tedbirli bir strateji izliyor.

YILIN EN KÂRLISI ŞİMDİLİK FENERBAHÇE

Oyuncu satışı konusunda da gelişim göstermek isteyen kulüplerde şu ana kadarki en büyük hamleyi Eljif Elmas’ı Napoli’ye gönderen Fenerbahçe yaptı. Eljif için bonuslarla birlikte 17.5 milyon Euro’yu bulan bonservis bedeli alan Fenerbahçe buna karşılık şu ana kadar transfere sadece 5.9 milyon Euro harcadı.

8 OYUNCUYA 24 MİLYON EURO HARCANMIŞTI

Geçtiğimiz sezon sattığı 4 oyuncusundan 26 milyon Euro kazanan Fenerbahçe sezon genelinde 8 oyuncu transferine yaklaşık 24 milyon Euro harcayarak bilançoyu zor da olsa dengede tutmayı başarmıştı. Bu yıl transfer konusunda daha dikkatli davranmak isteyen sarı lacivertliler bedelsiz ve kiralık oyuncularla harcamalarını minimuma indirme gayretinde.

TRABZONSPOR’UN STRATEJİSİ: PİYASA DEĞERİ YÜKSELTME

Aynı şekilde Trabzonspor da Süper Lig’in transferde en az harcama yapan kulüplerinin başında geliyor. Yaş ortalaması olarak ligin en genç takımını hazırlayan bordo mavililer 11 transfere sadece 3 milyon Euro harcadı. Geçtiğimiz sezon genelinde 4 transfere 2 milyon Euro ödeyen Trabzonspor bu oyunculardan maksimum verimi alarak başarılı bir grafik ortaya koymasının yanı sıra aldığı isimlerin de piyasasını yükseltmişti.

Altyapıdan çıkardığı isimlerle Avusturya kampını sürdüren Trabzonspor’da başkan Ahmet Ağaoğlu’nun alınan yabancı oyuncularla yaptığı ince sözleşmeler dikkat çekiyor. Şimdiye kadar hiç oyuncu satışı yapmayan Karadeniz ekibi geçtiğimiz yıl gönderdiği 5 oyuncusundan 16 milyon Euro gelir elde etmiş ve maaş giderlerini bir hayli düşürmüştü.

GALATASARAY 3 TRANSFERE 6.8 MİLYON EURO HARCADI

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray da transferde geçtiğimiz yıllara göre sessizliğini koruyan takımların başında geliyor. Şimdiye kadar Luyindama’nın dışında 2 transfer daha yapan sarı kırmızılılar 6.8 milyon Euro harcadı. Fernando’yu 4.5 milyon Euro’ya Sevilla’ya gönderen Galatasaray ekstra 2.3 milyon Euro harcadı. Geçen sezon 9 oyuncuya tam 28 milyon Euro gider yazan Galatasaray Ozan Kabak, Garry Rodrigues ve Gomis’in satışından gelen parayla bilançoyu korumayı başararak sattığı 6 oyuncudan kasasına 30.8 milyon Euro koymuştu.

GEÇEN YIL BİLANÇOYA EKSİ YAZAN TEK TAKIM BEŞİKTAŞ

Teknik Direktör Abdullah Avcı’yı takımın başına getiren Beşiktaş ise büyükler arasında en az transferi yapan ekip konumunda. Adem Ljajic’in bonservisini alan Kartal, onun yanında sadece Tyler Boyd’u transfer etti. 2 oyuncu için yaklaşık 9 milyon Euro ödeyen siyah beyazlılar şimdiye kadar hiç oyuncu satışı yapmadı.

Geçtiğimiz sezon 9 transfer yapan ve bu transferlere 30.3 milyon Euro harcayan Beşiktaş gönderdiği 5 oyuncudan 19.2 milyon Euro gelir elde etmiş ancak bilançoyu eksi ile kapatmıştı. Bu durum nedeniyle bu yıl transferde kılı kırk yaran Beşiktaş oyuncu satışı gerçekleştirmezse bu sezonu da eksi bilanço ile kapatabilir.