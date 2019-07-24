Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Kolarov’dan vazgeçmiyor

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sorunların ardından güçlü bir takım oluşturmak isteyen Fenerbahçe’nin savunmada görmek istediği Kolarov için transfer çabasını devam ettiriyor. İtalyan ekibi Roma, Kolarov için 6 milyon euro istiyor. Fenerbahçe ise 4 milyon veriyor. Roma'nın inadı kırılıyor. Görüşmeler sürüyor. İşte 24 Temmuz Fenerbahçe transfer gündemi…

FENERBAHÇE KOLAROV İÇİN GÖRÜŞMELERE DEVAM EDİYOR

Eljif’in Napoli'ye transferinden gelen 16 milyon euro sayesinde Fenerbahçe uzun zamandır görüştüğü Kolarov transferini de bitirme aşamasına geldi. Sırp yıldızla 3 milyon euro maaştan 2+1 yıllık anlaşma tamam. Roma, oyuncuyu satmayı kabul etti ama 6 milyon euro istedi! Fenerbahçe 4 milyon euro civarında bir rakama bu transferi bitirmek istiyor. Roma Sportif Direktörü Petrachi, yaptığı son açıklamada, “Gitmek isteyenlere kolaylık sağlayacağız” diyerek Sarı- Lacivertliler'i heyecanlandırdı.

Roma'ya yakın internet sitelerinde yer alan haberlere göre; Kolarov ile Inter ve Juventus da ilgileniyor. Haberlerde ise tecrübeli oyuncu için en iyi teklifi veren kulübün Fenerbahçe olduğu belirtildi. F.Bahçe, Kolarov'a 3.5 milyon euro yıllık ücret verecek.

KJAER FENERBAHÇE’YE YAKIN

2015/2016 sezonunun başında Lille’den 7,5 milyon euroluk bedelle Fenerbahçe’ye gelen ve gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Simon Kjaer yeniden Kadıköy yolunda…

2 sezon önce kulübüne para kazandırarak 12,5 milyon euroluk bonservisle Sevilla’nın yolunu tutan Kjaer transferinde Fenerbahçe dışında ciddi talibi bulunmuyor. Sevilla’nın en son yaklaşık 1 ay önce görüştüğünü açıkladığı Fenerbahçe, Kjaer için bekle ve gör taktiği uygulayarak fiyatı aşağı çekmeye çalışıyor.

30 yaşındaki Danimarkalı geçen sezon Sevilla formasıyla 37 maça çıkmıştı.

Fenerbahçe`de stopere sürpriz aday: Juan Jesus İtalya Serie A takımlarından Roma`nın 28 yaşındaki stoperi Juan Jesus için Fenerbahçe`ye devreye girdiği öğrenildi. Brezilyalı savunmacı kısa süre önce Beşiktaş`a transfer olacağı iddialarını yalanlamıştı İlgili Haberi Oku