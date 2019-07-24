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Transfer Haberleri

Son dakika! Kasımpaşalı Trezeguet, Aston Villa ile sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın Mısırlı futbolcusu Trezeguet, Premier Lig ekibi Aston Villa'ya 12 milyon Euro karşılığına transfer oldu.

24 Temmuz 2019 07:19

Transferin gözde isimlerinden biri olan ve adı sık sık Galatasaray ile anılan Trezeguet İngiltere Premier Lig’e transfer oldu. 24 yaşındaki Mısırlı oyuncu 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Aston Villa’ya imza attı.

10 MİLYON EURO KÂR ELDE ETTİLER

Kasımpaşa 2018’de 2 milyon Euro’ya Belçika ekibi Anderlecht’ten kadrosununa kattığı genç futbolcuyu 10 milyon Euro kârla Premier Lig’e gönderdi. Dün akşam Ada ekibi ile son görüşmeleri gerçekleştiren Mısırlı futbolcu yeni takımıyla resmi sözleşmeye imza attı. Süper Lig’de Kasımpaşa formasıyla 65 maça çıkan sol kanat oyuncusu 22 gol 16 asistlik bir performans ortaya koydu.

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Son güncelleme 07:23 | 24 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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