Son dakika! Kasımpaşalı Trezeguet, Aston Villa ile sözleşme imzaladı

Transferin gözde isimlerinden biri olan ve adı sık sık Galatasaray ile anılan Trezeguet İngiltere Premier Lig’e transfer oldu. 24 yaşındaki Mısırlı oyuncu 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Aston Villa’ya imza attı.

10 MİLYON EURO KÂR ELDE ETTİLER

Kasımpaşa 2018’de 2 milyon Euro’ya Belçika ekibi Anderlecht’ten kadrosununa kattığı genç futbolcuyu 10 milyon Euro kârla Premier Lig’e gönderdi. Dün akşam Ada ekibi ile son görüşmeleri gerçekleştiren Mısırlı futbolcu yeni takımıyla resmi sözleşmeye imza attı. Süper Lig’de Kasımpaşa formasıyla 65 maça çıkan sol kanat oyuncusu 22 gol 16 asistlik bir performans ortaya koydu.

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