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Ryan Donk’tan mayıs 2020 paylaşımı
Galatasaray

Ryan Donk’tan mayıs 2020 paylaşımı

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, sosyal medya hesabından yaptığı, "Alo mayıs 2020 mi? Hedef 23" paylaşımı ile yeni sezon hedeflerini gösterdi.

24 Temmuz 2019 12:54

2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Seefeld kasabasında çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da Hollandalı futbolcu Ryan Donk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu sezonki hedeflerini gösterdi. Donk, telefon konuşması yaptığı bir fotoğrafı paylaşarak altına, ‘Alo mayıs 2020 mi? Hedef 23’ notunu ekledi. Başarılı futbolcunun bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

24 Temmuz 2019 Galatasaray`ın rakibi Augsburg Avusturya`da kampta bulunan sarı-kırmızılı ekibin hazırlık maçı, Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı`nda TSİ 20.00`de başlayacak. İlgili Haberi Oku

33 yaşındaki futbolcu, 2015-2016 sezonunun devre arasında Kasımpaşa’dan Galatasaray’a 2 milyon 500 Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu. Donk, sarı-kırmızılı forma ile 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 de TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Başarılı futbolcu geride kalan sezonda 37 resmi müsabakada görev aldı ve 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Son güncelleme 12:54 | 24 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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