Red Bull Neymar Jr’s Five’ta dünya şampiyonu Macaristan

Geçmişte mahalle aralarında oynanan sokak futbolu heyecanını yeniden yaşatmak için dünyanın dört bir yanında Red Bull tarafından düzenlenen Red Bull Neymar Jr’s Five’ta dünya şampiyonları belli oldu. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 49 ülkede yapılan elemelerde ülke şampiyonu olan takımlar Brezilya’nın Praia Grande kentinde dünya şampiyonu olmak için karşılaştı. Karma takımlar finalinde İspanya'yı 2-0 yenen Macaristan turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Kadınlarda ise şampiyon finalde Japonya’yı 1-0 ile geçen Slovakya oldu.

Bu sene Erzurum’un ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Finali’nde şampiyon olarak Brezilya’ya gitme hakkını kazanan ETÜ SBF takımı, İtalya, Kanada, Katar ve Ukrayna’nın bulunduğu B grubunda mücadele etti.

‘Türkiye'yi burada temsil ettiğimiz için gurur duyuyoruz'

Red Bull Neymar Jr's Five Türkiye Şampiyonu ETÜ SBF, grubun ilk karşılaşmasında Kanada’yı 5-0 yenerek turnuvaya çok iyi başlasa da finallere grup aşamasında veda etti. ETÜ SBF takım kaptanı Rıdvan Palabıyık ‘'Böyle bir turnuvada yer almak bizim için unutulmaz bir deneyimdi her anını özlemle hatırlayacağız. Türkiye'yi burada temsil ettiğimiz için gurur duyuyoruz. İsteğimiz sonuçları alamasak da Neymar Jr ile tanışma fırsatı yakaladığımız için çok mutluyuz. Müthiş bir histi ancak biz Neymar Jr'ın yanına şampiyon olarak çıkamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu yüzden gelecek sene tekrar Türkiye şampiyonu olup Red Bull Neymar Jr's Five Dünya Finali'ne katılmak istiyoruz'' Sakatlıktan sahalara kendi adını taşıyan turnuvayla dönen Neymar Jr ‘'Bugün burada oynanan futbol seviyesi inanılmazdı. Bu rekabet bana küçüklüğümde sokakta oynadığım üçe üç, beşe beş maçları hatırlattı.'' ifadelerini kullandı.