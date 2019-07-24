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Olimpija Ljubljana, Malatya’ya geldi
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Olimpija Ljubljana, Malatya’ya geldi

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın Yeni Malatyaspor’a konuk olacak Olimpija Ljubljana, Malatya’ya geldi.

24 Temmuz 2019 13:45

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın akşam Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Olimpija Ljubljana, özel bir uçakla saat 12.00'de Malatya Erhaç Havalimanı’na indi. Kafilede futbolcular ve teknik heyetin yanı sıra yöneticiler de yer aldı.

Olimpija Ljubljana kafilesi daha sonra havalimanından otobüsle ayrılarak kamp yapacağı otele geçti. Tarihinde ilk kez Avrupa maçına çıkmaya hazırlanan Yeni Malatyaspor, Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile yarın saat 20.00'de Malatya Stadyumu’nda karşılaşacak.

Son güncelleme 13:45 | 24 Temmuz 2019
malatya Olimpija Ljubljana
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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