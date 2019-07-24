SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Büyükelçilik müsteşarına silahlı saldırı!
Milli sporculardan Bakü’de 6 madalya
Diğer Sporlar

Milli sporculardan Bakü’de 6 madalya

Türkiye, 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nin dördüncü gününü, 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamladı.

24 Temmuz 2019 22:16

Türk sporcular, 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali’nin (EYOF) dördüncü gününde 2’si altın, 6 madalya kazandı. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen 2019 EYOF’un dördüncü günü tamamlandı.

Milli judocu Berat Bahadır erkekler 55 kilo finalinde Belçikalı R. Demets’i altın skorda mağlup ederek altın madalya kazandı. Bir diğer milli judocu Merve Azak da kızlar 44 kilo finalinde Bulgar rakibi Anastasia Balaban’ı ipponla yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Kızlar 40 kilo kategorisinde yarışan milli judocu Müberra Güneş, finalde Romen rakibi Giorgia-Barbara Haglianu’ya altın skorda kaybetti ve gümüş madalya elde etti.

24 Temmuz 2019 Yasin Süzen`den altın madalya 10. Avrupa İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası`nda 400 metre erkeklerde yarışan milli atlet Yasin Süzen altın madalya kazandı İlgili Haberi Oku

Milli yüzücü Berke Saka, 200 metre bireysel karışık stil finalinde 2:03.25 derecesiyle üçüncü olarak bronz madalya ile yetindi. Batuhan Filiz, Efe Hacısalihoğlu, Yiğit Aslan ve Bora Gülşen’den oluşan erkekler 4×100 metre serbest stil takımı ise 3:28.09 dereceyle bronz madalya kazandı.

Milli atlet Özlem Becerek kızlar disk atma finalinde 53.43 metre derecesiyle bronz madalya kazanan bir diğer Türk sporcu oldu. Türkiye, dördüncü gün sonunda madalya sayısını 15’e (6 altın, 4 gümüş, 5 bronz) çıkardı. 15’incisi düzenlenen organizasyon, 27 Temmuz’da sona erecek.

Son güncelleme 22:16 | 24 Temmuz 2019
2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali eyof
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR