SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İdlib’de hava saldırısı: İki ölü
MAÇ SONUCU: Juventus 5-4 İnter (penaltılar sonucu)
Dünyadan Futbol

MAÇ SONUCU: Juventus 5-4 İnter (penaltılar sonucu)

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya'nın iki dev kulübü Juventus ve İnter karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten maçta seri penaltı atışlarında Milli futbolcumuz Merih Demiral'in golüyle Juventus, Inter'i 5-4 mağlup etti.

24 Temmuz 2019 16:49

Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası’nın Singapur ayağında İtalyan devleri Juventus ile Inter karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Merih Demiral’ın ekibi Juve penaltılarda 5-4 kazandı.

Inter 10. dakikada de Ligt’in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Juventus ise 68. dakikada Ronaldo’nun frikik golüyle durumu 1-1’e getirdi.

90 dakika beraberlikle sonuçlanan maçta direkt penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda Juventus, Inter’e karşı penaltılar 4-3’lük üstünlük sağlarken maçı bitiren penaltı golü Merih Demiral’dan geldi. Milli futbolcu, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderirken Juventus’a da galibiyeti getiren golü attı.

Merih 46. dakikada de Ligt’ın yerine oyuna dahil oldu ve performansıyla dikkkat çekti.

Öte yandan Buffon 3 penaltı atışını kurtarırken; Merih Demiral, Ronaldo’nun golünden sonra Portekizli yıldızı ilk kutlayan isim oldu.

Son güncelleme 17:01 | 24 Temmuz 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR