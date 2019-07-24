MAÇ SONUCU: Juventus 5-4 İnter (penaltılar sonucu)

Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası’nın Singapur ayağında İtalyan devleri Juventus ile Inter karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Merih Demiral’ın ekibi Juve penaltılarda 5-4 kazandı.

Inter 10. dakikada de Ligt’in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Juventus ise 68. dakikada Ronaldo’nun frikik golüyle durumu 1-1’e getirdi.

90 dakika beraberlikle sonuçlanan maçta direkt penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda Juventus, Inter’e karşı penaltılar 4-3’lük üstünlük sağlarken maçı bitiren penaltı golü Merih Demiral’dan geldi. Milli futbolcu, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderirken Juventus’a da galibiyeti getiren golü attı.

Merih 46. dakikada de Ligt’ın yerine oyuna dahil oldu ve performansıyla dikkkat çekti.

Öte yandan Buffon 3 penaltı atışını kurtarırken; Merih Demiral, Ronaldo’nun golünden sonra Portekizli yıldızı ilk kutlayan isim oldu.