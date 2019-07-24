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Lionel Messi’nin cezası belli oldu!
Dünyadan Futbol

Lionel Messi’nin cezası belli oldu!

Copa Amerika üçüncülük maçında kırmızı kartla oyun dışı kalması sebebiyle maç sonu ödül törenine katılmayan ve sert açıklamalarda bulunan Messi'nin cezası açıklandı.

24 Temmuz 2019 07:39

Copa America’da Arjantin ile mücadele eden Lionel Messi’nin cezası resmen açıklandı…

Conmebol, Copa America üçüncülük maçında kırmızı kart gören ve karşılaşma sonrasında seremoniye katılmayan Lionel Messi’ye 1 maç ve 1.500 dolar para cezası verildiğini açıkladı.

Messi ayrıca maç sonrasında “Madalyamı almaya gitmedim çünkü bu düzenin parçası olmak istemedim. Bu turnuva, Brezilya’nın kazanması için düzenlenmiş. Umarım finalde hakemler çok müdahale etmez ve Peru’nun bir şansı olur” ifadeleriyle tamamladı.” şeklinde açıklama yapmıştı.

Son güncelleme 07:39 | 24 Temmuz 2019
arjantin copa amerika messi
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2 Istanbul Basaksehir
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