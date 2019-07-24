Lionel Messi’nin cezası belli oldu!

Copa America’da Arjantin ile mücadele eden Lionel Messi’nin cezası resmen açıklandı…

Conmebol, Copa America üçüncülük maçında kırmızı kart gören ve karşılaşma sonrasında seremoniye katılmayan Lionel Messi’ye 1 maç ve 1.500 dolar para cezası verildiğini açıkladı.

Messi ayrıca maç sonrasında “Madalyamı almaya gitmedim çünkü bu düzenin parçası olmak istemedim. Bu turnuva, Brezilya’nın kazanması için düzenlenmiş. Umarım finalde hakemler çok müdahale etmez ve Peru’nun bir şansı olur” ifadeleriyle tamamladı.” şeklinde açıklama yapmıştı.