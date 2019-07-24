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La Liga başkanından flaş açıklama: ‘Griezmann transferi iptal olabilir!’
İspanya La Liga

La Liga başkanından flaş açıklama: ‘Griezmann transferi iptal olabilir!’

La Liga Başkanı Javier Tebas, tartışmalara yol açan Antoine Griezmann transferi hakkında konuştu. Tebas, "Bir oyuncunun transferini önlemek mümkün. La Liga nasıl bir harekette bulunacağına karar verecek. Atletico bir şikayettte bulundu ve Griezmann'ın lisansının Barcelona'ya geçirilmesi konusunda bir şüphe oluştu. Konuyu inceleyecek ve çözecek süreç başladı" dedi.

SKOR DIŞ HABER 24 Temmuz 2019 20:43

La Liga Başkanı Javier Tebas, transfer döneminin en sansasyonel hamlesi hakkında gündemi sarsacak bir açıklamda bulundu. Tebas, Antoine Griezmann’ın Atletico Madrid’den Barcelona’ya transfer olması ve transfer sürecinde Atletico Madrid’in şikayetçi olduğu tarih konusu hakkında görüşünü belirtti.

Barcelona, Fransız yıldızın 120 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini 12 Temmuz’da ödediğini açıklamış ve transferi duyurmuştu ancak Atleti ise anlaşmanın daha önce 1 Temmuz’dan öne gerçekleştiğini öne sürmüştü. Griezmann’ın Atletico Madrid ile olan sözleşmesine göre 1 Temmuz 2019’dan önce 200 milyon Euro olan serbest kalma bedeli, 1 Temmuz’dan sonra 120 milyon Euro’ya düşmekteydi.

Konu üzerine Onda Cero’ya konuşan Tebas, “Bir oyuncunun transferini önlemek mümkün. La Liga nasıl bir harekette bulunacağına karar verecek. Atletico bir şikayettte bulundu ve Griezmann’ın lisansının Barcelona’ya geçirilmesi konusunda bir şüphe oluştu. Konuyu inceleyecek ve çözecek süreç başladı” ifadelerini kullandı.

Atletico, Aralık 2017’de Barcelona’nın kurallara aykırı bir şekilde Griezmann’la görüştüğü iddiasıyla FIFA’ya başvurmuştu. Geçen yaz gerçekleşmeyen transferin ardından başkent ekibi, Barcelona’nun bu kez Mart 2019’da oyuncuyla görüştüğünü iddia etmiş ve Barcelona’yı saygısızlıkla suçlamıştı.

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Son güncelleme 20:43 | 24 Temmuz 2019
Antoine Griezmann Atletico Madrid barcelona ispanya la liga Javier Tebas
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