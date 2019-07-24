Instagram’ın en çok kazananı Ronaldo! Yok böyle para…

HopperHQ.com isimli sosyal medya analiz sitesi 2019’un Instagram Reklam zenginlerini açıkladı. Dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, sporcular arasında zirvede yer aldı.

Cristiano Ronaldo, ezeli rakipleri Lionel Messi ve Neymar’ı Instagram’da bir kez daha geride bıraktı. Portekizli yıldız, 2019’da Instagram’dan en çok kazanan sporcu oldu. UEFA Uluslar Ligi’ni kazanan ve Juventus’taki ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan Ronaldo, 172 milyondan fazla takipçisiyle Instagram gönderimlerinden en çok gelir elde eden oyuncu oldu. Ronaldo, Instagram’daki bir reklam gönderiminden 784 bin Pound (5 milyon 607 bin TL) kazandı.

Ronaldo’nun en yakın takipçisi ise Neymar oldu. 121 milyon 414 bin takipçisi olan Brezilyalı sponsorlu bir paylaşımından 580 bin Pound elde etti.

Bu ikiliyi ise Arjantinli yıldız Messi takip etti. 124 milyon 498 takipçisi olan Arjantinli bir gönderimden 521 bin Pound kazandı. Sporcular arasında Instagram paylaşımlarından en çok kazanan 4. isim ise aktif sporculuk yaşantısını sonlandıran David Beckham oldu. 56 bin takipçisi olan İngiliz oyuncu, bir gönderimden 287 bin Pound elde etti.