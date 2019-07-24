SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Lockheed Martin, Türkiye'yi 2020'de F-35 programında üretim zincirinden çıkaracağını açıkladı
Gözyaşlarına boğan sakatlık! Zidane, golcüsü Asensio’ya bakamadı…
Dünyadan Futbol

Gözyaşlarına boğan sakatlık! Zidane, golcüsü Asensio’ya bakamadı…

Real Madrid'in yıldızı Asensio Arsenal ile oynanan maçta gol attıktan 3 dakika sonra çok şanssız bir sakatlık geçirdi. Teknik Direktör Zidane durumu kötü görünen 23 yaşındaki golcüsünün sakatlığının ardından büyük üzüntü yaşadı.

SKOR DIŞ HABER 24 Temmuz 2019 08:27

Real Madrid’in Arsenal ile oynadığı hazırlık maçı çok şanssız bir sakatlığa sahne oldu. Real Madrid’in İspanyol yıldızı Marco Asensio, Arsenalli Aubameyang’ın yaptığı (masum görünen) müdahale sonrasında sakatlık geçirdi.

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane sakatlanan oyuncusunun olduğu bölgeye bakamazken, 23 yaşındaki oyuncu da çektiği acı nedeniyle gözyaşlarına boğuldu. Büyük acı çektiği görülen Asensio sedyeyle oyun dışına alındı ve doğrudan hastaneye kaldırıldı. Tribünleri dolduran taraftarlar durumu kötü gözüken Asensio’ya sedye ile götürülürken alkışlarla destek verdi.

Sakatlığın boyutuyla ilgili resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor. Asensio 2-0’dan 2-2’ye gelen takımının beraberlik golünü kaydettikten 3 dakika sonra sakatlandı. Real Madrid’in diğer golünü takımdan ayrılması kesinleşen Gareth Bale ağlara gönderdi. Penaltılara giden maçta Real Madrid 3-2 galip geldi.

Son güncelleme 08:27 | 24 Temmuz 2019
arsenal Asensio Real Madrid zidane
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR