Gözyaşlarına boğan sakatlık! Zidane, golcüsü Asensio’ya bakamadı…

Real Madrid’in Arsenal ile oynadığı hazırlık maçı çok şanssız bir sakatlığa sahne oldu. Real Madrid’in İspanyol yıldızı Marco Asensio, Arsenalli Aubameyang’ın yaptığı (masum görünen) müdahale sonrasında sakatlık geçirdi.

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane sakatlanan oyuncusunun olduğu bölgeye bakamazken, 23 yaşındaki oyuncu da çektiği acı nedeniyle gözyaşlarına boğuldu. Büyük acı çektiği görülen Asensio sedyeyle oyun dışına alındı ve doğrudan hastaneye kaldırıldı. Tribünleri dolduran taraftarlar durumu kötü gözüken Asensio’ya sedye ile götürülürken alkışlarla destek verdi.

Sakatlığın boyutuyla ilgili resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor. Asensio 2-0’dan 2-2’ye gelen takımının beraberlik golünü kaydettikten 3 dakika sonra sakatlandı. Real Madrid’in diğer golünü takımdan ayrılması kesinleşen Gareth Bale ağlara gönderdi. Penaltılara giden maçta Real Madrid 3-2 galip geldi.