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Galatasaray’ın rakibi Augsburg
Galatasaray

Galatasaray’ın rakibi Augsburg

Avusturya'da kampta bulunan sarı-kırmızılı ekibin hazırlık maçı, Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak.

24 Temmuz 2019 11:40

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Almanya’nın Augsburg takımıyla karşılaşacak.

Avusturya’nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, ikinci hazırlık maçını Augsburg ile yapacak.

Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı’nda oynanacak mücadele TSİ 20.00’de başlayacak. Galatasaray ile Augsburg, tarihlerinde ilk kez bir maçta karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçını yine Almanya temsilcisi Leipzig ile yapmış ve sahadan 3-2 mağlup ayrılmıştı.

Son güncelleme 11:40 | 24 Temmuz 2019
Augsburg galatasaray
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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