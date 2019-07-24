Galatasaray’ın orta sahaya istediği isim Gustavo Cuellar! 24 Temmuz son dakika transfer haberleri

Galatasaray’ın, 26 yaşındaki futbolcu için talep edilen 6.5 milyon Euro'luk bonservis bedelini 3.5 milyon Euro'ya düşürmeye çalıştığı öğrenildi. Eğer Brezilya kulübü teklifi kabul ederse, Galatasaray'ın defansif orta saha arayışındaki yol haritası değişebilir.

GALATASARAY’DA HEDEF GUSTAVO CUELLAR

Fernando ile yollarını ayırdıktan sonra ön libero arayışlarına geçen Galatasaray, Josef de Souza ile Gustavo Cuellar arasında bir tercih yapmaya çalışıyor. Sarı- Kırmızılılar’ın, 26 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Cuellar’a ağırlık verdiği, 3.5 milyon Euro’luk bonservis bedelinin gözden çıkarıldığı öğrenildi.

Josef’in kiralanma ihtimali ise hâlâ devam ediyor.

BANEGA VE FALCAO’DA SON DAKİKA

Bir diğer önemli gelişme de Radamel Falcao cephesinde yaşandı. Dünyaca ünlü menacer Jorge Mendes ile birlikte çalışan ve Kolombiyalı golcünün transferine dahil olan Ahmet Bulut, konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bulut, ilk adımların atıldığını belirterek, “Falcao'nun Galatasaray'a transferi kolay değil ama adımlar atıldı. Her şey çok sıcak. Transferin olma ihtimali yüzde 50” dedi. Ahmet Bulut, Falcao'nun Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığını ifade etti, ancak bu transferin bonservissiz gerçekleşmesinin zor olduğunu da dile getirdi.