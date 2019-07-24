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Galatasaray’ın orta sahaya istediği isim Gustavo Cuellar! 24 Temmuz son dakika transfer haberleri
Transfer Haberleri

Galatasaray’ın orta sahaya istediği isim Gustavo Cuellar! 24 Temmuz son dakika transfer haberleri

Galatasaray’ın ön libero konusunda Gustavo Cuellar ısrarı devam ediyor. Galatasaray’ın Cuellar ile prensip anlaşmasına vardı, ancak kulübü Flamengo ile pazarlıkların çözüme kavuşmadığı. İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri...

24 Temmuz 2019 10:12

Galatasaray’ın, 26 yaşındaki futbolcu için talep edilen 6.5 milyon Euro'luk bonservis bedelini 3.5 milyon Euro'ya düşürmeye çalıştığı öğrenildi. Eğer Brezilya kulübü teklifi kabul ederse, Galatasaray'ın defansif orta saha arayışındaki yol haritası değişebilir.

GALATASARAY’DA HEDEF GUSTAVO CUELLAR

Fernando ile yollarını ayırdıktan sonra ön libero arayışlarına geçen Galatasaray, Josef de Souza ile Gustavo Cuellar arasında bir tercih yapmaya çalışıyor. Sarı- Kırmızılılar’ın, 26 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Cuellar’a ağırlık verdiği, 3.5 milyon Euro’luk bonservis bedelinin gözden çıkarıldığı öğrenildi.

Josef’in kiralanma ihtimali ise hâlâ devam ediyor.

BANEGA VE FALCAO’DA SON DAKİKA

Bir diğer önemli gelişme de Radamel Falcao cephesinde yaşandı. Dünyaca ünlü menacer Jorge Mendes ile birlikte çalışan ve Kolombiyalı golcünün transferine dahil olan Ahmet Bulut, konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bulut, ilk adımların atıldığını belirterek, “Falcao'nun Galatasaray'a transferi kolay değil ama adımlar atıldı. Her şey çok sıcak. Transferin olma ihtimali yüzde 50” dedi. Ahmet Bulut, Falcao'nun Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığını ifade etti, ancak bu transferin bonservissiz gerçekleşmesinin zor olduğunu da dile getirdi.

Son güncelleme 10:12 | 24 Temmuz 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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