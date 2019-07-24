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Galatasaray Augsburg maçı ne zaman? Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaaçta?
Galatasaray

Galatasaray Augsburg maçı ne zaman? Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaaçta?

Galatasaray hazırlık maçlarına Augsburg ile devam ediyor. Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray yeni sezona da iddialı bir başlangıç yapmak için hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Peki, Galatasaray Augsburg maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

24 Temmuz 2019 10:39

Galatasaray hazırlık maçı kapsamın Almanya’nın köklü takımlarından Augsburg karşısına çıkıyor. Futbolcuların ve takımın son halini görmek isteyen taraftarlar ise heyecanla maçın oynanacağı günü ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. İşte Galatasaray Augsburg hazırlık maçı yayın bilgileri…

GALATASARAY AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında Almanya’nın FC Augsburg takımıyla özel maçta karşı karşıya gelecek. Avusturya’nın Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı’nda oynanacak mücadele 25 Temmuz 2019 Perşembe günü yerel saatle 19.00’da (TSİ 20.00’de) başlayacak. Karşılaşma D Smart’tan canlı yayınlanacak.

Son güncelleme 10:39 | 24 Temmuz 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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