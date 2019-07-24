Galatasaray Augsburg maçı ne zaman? Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaaçta?

Galatasaray hazırlık maçı kapsamın Almanya’nın köklü takımlarından Augsburg karşısına çıkıyor. Futbolcuların ve takımın son halini görmek isteyen taraftarlar ise heyecanla maçın oynanacağı günü ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. İşte Galatasaray Augsburg hazırlık maçı yayın bilgileri…

GALATASARAY AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında Almanya’nın FC Augsburg takımıyla özel maçta karşı karşıya gelecek. Avusturya’nın Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı’nda oynanacak mücadele 25 Temmuz 2019 Perşembe günü yerel saatle 19.00’da (TSİ 20.00’de) başlayacak. Karşılaşma D Smart’tan canlı yayınlanacak.