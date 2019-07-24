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Fenerbahçe’nin genç oyuncusu Zonguldak Kömürspor’da
Transfer Haberleri

Fenerbahçe’nin genç oyuncusu Zonguldak Kömürspor’da

Zonguldak Kömürspor, Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Ömer Muhammet Çakı'yı kadrosuna kattı.

24 Temmuz 2019 17:55

TFF 2. Lig’de mücadele eden Zonguldak Kömürspor’da transfer hareketliliği devam ediyor. Transferde 3 oyuncu ile anlaşan kırmızı-lacivertli takım, son olarak Fenerbahçe forması giyen 19 yaşındaki Muhammet Ömer Çakı ile anlaştı. Çakı, önümüzdeki günlerde Kömürspor’un Bakacakkadı kampına katılacak. Fenerbahçe’nin U-21 kadrosunda forma giyen genç sol bek oyuncusu Muhammet Ömer Çakı’nın Fenerbahçe ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. İstanbul Gençlerbirliğispor altyapısında yetişen genç sol bek oyuncusu Çakı, 5 yıldır Fenerbahçe’nin alt yaş kategorilerinde forma giyiyor.

Muhammet Ömer Çakı, Fenerbahçe’de forma giydiği U15 Akademi Ligi 15, U16 Akademi Ligi 21 U-17 Akademi Ligin 26, Elit Akademi Ligi U-19 33, Özel Maçlarda 7, Resmi Kupalarda 3 ve U-21’de ise 17 müsabakada forma şansı buldu. 24 Temmuz 2019 Eljif Elmas`tan Napoli`ye 5 yıllık imza Fenerbahçe`den Napoli`ye transfer olan Eljif Elmas, 5 yıllık sözleşme imza attı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:55 | 24 Temmuz 2019
Fenerbahçe TFF 2. Lig zonguldak kömürspor
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OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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